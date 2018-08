Grecia Colmenares e il fidanzato Chando Erik Luna | “È l’uomo della mia vita”

Grecia Colmenares : ‘Vorrei interpretare la Madonna e fare Ballando con le stelle’ : “Sono molto felice, ho tutto. Dio mi protegge. E mi commuovo per tutto ciò”, dice Grecia Colmenares, l’indimenticata stella delle telenovela sudamericane anni 80 e 90. In tanti, anzi, tantissimi si ricordano di lei e delle sue soap, grazie alle quali divenne uno dei volti più noti della televisione anche da noi, in Italia. Anzi, data la mole dei sui lavori trasmessa da ReteQuattro, per anni la rete Mediaset s’è ...

Grecia Colmenares : “Mi piacerebbe recitare a UN POSTO AL SOLE” : GRECIA COLMENARES, la diva più amata delle telenovelas, è in onda su Tv 2000 con le repliche di GRECIA ma hanno fatto di lei un’icona tanti altri personaggi come Topazio, Manuela, Maria, Azucena. Ecco la nostra intervista! GRECIA, che ricordi hai di tante novelas che ti hanno consacrata anche in Italia? Bellissimi. Ricordo le riprese in Italia di Manuela, la vittoria del Telegatto. Ma in generale, tutti i personaggi mi hanno dato molto. ...