A 72 anni Lula sfida la giustizia e il ridicolo Dalla cella si candida a | ri | guidare il

Giovanni Longo/ Ritrovati il cellulare e il portafoglio del ragazzo di Monopoli (Speciale Chi l’ha visto?) : Giovanni Longo, 26 anni, è scomparso da Monopoli lunedì 6 marzo 2017. I genitori non hanno piàù avuto più notizie di lui. Rtrovati il cellulare e il portafoglio.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 11:55:00 GMT)

“Dov’è finito mio figlio?”. Distratto dal cellulare - perde le tracce del bambino - 5 anni : Quella del cellulare è per molti diventata una vera e propria dipendenza, il telefonino sempre e comunque sotto il naso a qualsiasi ora del giorno, le dita a scorrere rapide tra messaggi da inviare, post da leggere, selfie da scattare e giochini online. Operazioni che vengono svolte quotidianamente da milioni di persone e che però, in certi casi, dovrebbero far riflettere un po’. Di sicuro avrà bisogno di ripensare la sua routine il ...

Le rubano il cellulare con le foto della figlia morta 3 anni fa. La madre lancia un appello al ladro : I cellulari possono diventare oggetti preziosi, soprattutto quando custodiscono un passato che non tornerà. A Maria Bellagamba, 70 anni, mamma di Tania Trovato, giovane morta tre anni fa, il telefono è stato rubato e con lui sono sparite tutte le foto della ragazza. Per questo, come riporta Il Tirreno, la donna ha lanciato un appello al ladro affinché riporti il dispositivo, o almeno la Sim, e le consenta di recuperare le ...

Torna in vendita il 'banana phone' - il cellulare-culto degli anni Novanta - reso celebre dal film Matrix : Negli anni Novanta era un cult . Sia il telefono che il film. Il primo era il Nokia 8110, telefono all'avanguardia per l'epoca, quando l'azienda finlandese era leader del mercato dei cellulari. Il ...

Pediatria - Sip : per bimbi da 0 a 8 anni no al cellulare “pacificatore” : “No a smartphone e tablet prima dei due anni, durante i pasti e prima di andare a dormire. Limitare l’uso a massimo 1 ora al giorno nei bambini di età compresa tra i 2 e i 5 anni e al massimo 2 ore al giorno per quelli di età compresa tra i 5 e gli 8 anni. No al cellulare ‘pacificatore’“, ovvero usato per calmare i bimbi. “Sì, invece, all’utilizzazione di applicazioni di qualità da usare insieme ai genitori“. ...