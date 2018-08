Juventus – Terminate le visite mediche per Bonucci | accoglienza fredda a Torino per il

sportfair

: RT @luigifontana24: Terminate da poco le visite mediche di Leonardo #Bonucci. Tra poco metterà la firma su un quadriennale e sarà ufficialm… - fenicejuventina : RT @luigifontana24: Terminate da poco le visite mediche di Leonardo #Bonucci. Tra poco metterà la firma su un quadriennale e sarà ufficialm… - gioachinoasti77 : RT @luigifontana24: Terminate da poco le visite mediche di Leonardo #Bonucci. Tra poco metterà la firma su un quadriennale e sarà ufficialm… -

(Di giovedì 2 agosto 2018) Concluse leperal JMedical:per nulla calorosa per il calciatore viterbese Leonardoè nuovamente un giocatore della: il difensore viterbese è sbarcato questa mattina a Caselle per unirsi nuovamente al club bianconero dopo un anno al Milan.ha da poco terminato leal JMedical ma non sembra che i tifosi bianconeri siano così entusiasti del suo ritorno.per nulla calorosa per il difensore viterbese.L'articololeperper il difensore GALLERY SPORTFAIR.