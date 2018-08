Milan | Strinic | ' Sono arrivato in uno dei club più grandi al mondo'

Calciomercato : il Milan ufficializza Reina e Strinic : Il Milan ha ufficializzato gli ingaggi di Pepe Reina e Ivan Strinic, rinforzi a parametro zero già da tempo finalizzati, visto che i due contratti biennali sono stati depositati alla Lega Serie A il 16 e il 2 marzo. Reina, 36 anni ad agosto, è “un vincente, un leader, un protagonista in ogni sua squadra: dal Villarreal al Napoli – si legge nella presentazione, sul sito del Milan – una figura di forte esperienza e carisma, ...

Milan ufficializza Reina e Strinic : ANSA, - MilanO, 2 LUG - Il Milan ha ufficializzato gli ingaggi di Pepe Reina e Ivan Strinic, rinforzi a parametro zero già da tempo finalizzati, visto che i due contratti biennali sono stati ...

Mercato Milan : Reina e Strinic ufficiali. Contratti depositati in Lega A a marzo : Uno è appena uscito dal Mondiale, l'altro ci è rimasto dentro per un pelo, sempre coi rigori di mezzo. Stati d'animo diversi per Pepe Reina e Ivan Strinic, che però sono Legati da un elemento comune: ...

Infortunio Strinic / Problema muscolare per il terzino del Milan in Croazia-Danimarca : Infortunio Strinic, Problema muscolare per il terzino del Milan in Croazia-Danimarca. Entità ancora da valutare, ma il ko potrebbe rallentare la preparazione estiva in rossonero.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 22:04:00 GMT)

Calciomercato Milan - Strinic esce allo scoperto : 'Ho firmato un contratto di tre anni con i rossoneri' : Una nuova avventura al via, Ivan Strinic è pronto ad iniziare una nuova tappa della sua carriera. Fine della storia con la Sampdoria, club con il quale il contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno,...

Strinic annuncia : 'Ho firmato un triennale con il Milan' : Probabilmente il club annuncerà l'affare dopo la fine della Coppa del Mondo. Quando sei in scadenza di contratto nei successivi sei mesi, un club può fare due cose: può pensare a farti dare il ...

Strinic al Milan/ Il terzino ex Samp e Napoli conferma : “firmato un triennale - bello giocare con Kalinic” : Strinic al Milan, calciomercato news: il terzino della Sampdoria conferma, "firmato un accordo triennale con i rossoneri". In squadra ritroverà Kalinic.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 17:08:00 GMT)

Strinic : 'Ho firmato col Milan. Mi hanno voluto anche se non giocavo' : Probabilmente il club annuncerà l'affare dopo la fine della Coppa del Mondo'. Sulla scelta della Sampdoria di escluderlo dalla rosa una volta comunicata la sua decisione di non rinnovare il contratto ...

Strinic si sfoga contro la Samdporia ed annuncia la firma col Milan : Strinic ha spiegato quanto accaduto negli ultimi mesi della sua carriera nei quali non ha giocato con costanza con la maglia della Sampdoria La Sampdoria ha deciso di mettere in disparte Strinic per il semplice fatto d’aver firmato con il Milan. Questa la dichiarazione del terzino croato, pronto per giocare i Mondiali con la sua Nazionale. Strinic, all’interno di un’intervista a 24, ha spiegato l’accaduto: “Ora che ...

Strinic : "Milan - ho firmato. Alla Samp solo 3 gare in 6 mesi" : Un'annata difficile a Genova, sponda Sampdoria, e ora l'inizio di una nuova avventura per Ivan Strinic. L'esterno sinistro vestirà la maglia del Milan nella prossima stagione. L'ufficialità arriva ...