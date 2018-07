Matteo Salvini fa riportare i migranti in Libia

Da Silvio Berlusconi no a Marcello Foa e avviso a Matteo Salvini : "Se non lascia Di Maio - gli elettori lasceranno lui" : Sulla Rai "il problema non è il nome, ma il metodo". La pazienza di Silvio Berlusconi è al limite. La decisione del Governo di indicare Marcello Foa come presidente designato della Rai, senza una previa consultazione con le opposizioni, non gli è piaciuta affatto. Intende quindi far votare no ai suoi in Vigilanza Rai, compromettendone l'elezione. In un'intervista a QN Berlusconi lancia un "ultimo avviso a Salvini" sul loro ...

Matteo Salvini e il fascismo : è tutta una strategia di comunicazione? : «Tanti nemici, tanto onore». Il ministro dell’Interno Matteo Salvini cita Benito Mussolini che cita a sua volta Giulio Cesare. Non è la prima volta che il leader della Lega viene accusato di utilizzare modi e frasi appartenenti al fascismo. Questa volta è accaduto il 29 luglio scorso (nello stesso giorno del 1883 nasceva Mussolini), quando per rispondere alla copertina di Famiglia Cristiana «Vade retro Salvini» e ad altre denunce della sua ...

Matteo Salvini - lo scenario di Antonio Socci sul leghista : 'Fin dove può arrivare' : E se - a realizzare il 'miracolo economico' del Sud Italia - fosse proprio 'l' uomo del Nord', quel Matteo Salvini che - a quanto pare - è sempre più popolare nel Meridione? Se proprio la Lega ...

Fiorella Mannoia - schifo contro Matteo Salvini : cosa si spinge a dire la rossa : 'Ma che 'razza' di gente siete? Il lavoro del 'ministro della paura' sta dando i suoi frutti, ci si è messo d'impegno, giorno dopo giorno. Complimenti! Ora sarà soddisfatto'. Lo scrive Fiorella ...

Matteo Salvini mette radici in Campidoglio : ecco il gruppo della Lega : La Lega di Matteo Salvini mette radici in Campidoglio. Del gruppo consiliare leghista a Roma fa parte Maurizio Politi, ex

Daisy Osakue - Laura Boldrini senza pace : di cosa dà la colpa adesso a Matteo Salvini : A Laura Boldrini manca solo un 'piove governo ladro' e poi ha finito di elencare le colpe dell'esecutivo. In particolare, di Matteo Salvini. Ecco il suo ultimo, illuminante tweet: 'Mentre Salvini - ...

Matteo Salvini - su Repubblica il delirio fascistissimo : 'Omaggia Benito Mussolini. E tra pochi giorni...' : 'Tanti nemici, molto onore' ha scritto domenica su Facebook Matteo Salvini . Una citazione mussoliniana, o quasi: al posto di 'molti', quel 'tanti'. Questione di lana caprina. Una provocazione, quella ...

Matteo Salvini - Feltri sulla schifezza spagnola : 'Canaglie - prendetevi i neri e lasciate stare il leghista' : Matteo Salvini, attaccato da tutti per le sue polemiche tese a frenare l' immigrazione nel nostro Paese, è stato dichiarato personaggio sgradito dalle autorità di Maiorca, ed egli giustamente ha ...

Matteo Salvini : “Ma quale razzismo - l’unico allarme sono i reati commessi dagli immigrati” : "Aggredire e picchiare è un reato, a prescindere dal colore della pelle di chi lo compie, e come tale va punito. Ma accusare di razzismo tutti gli italiani e il governo in seguito ad alcuni limitati episodi è una follia. Ricordo che i reati commessi ogni giorno in Italia da immigrati sono circa 700, quasi un terzo del totale, e questo è l'unico vero allarme reale contro cui da ministro sto combattendo", ha dichiarato quest'oggi il ministro ...

Palinsesti Rai - su Twitter spopola il ‘gioco-parodia’ che cambia nomi ai programmi : da “Uno vale uno mattina” a “Don Matteo Salvini” : A Viale Mazzini è tempo di nomine: Fabrizio Salini come amministraore delegato, Marcello Foa come presidente. La scelta del giornalista e scrittore ha alzato un vero e proprio polvere mediatico. In attesa di capire se quest’ultimo riuscirà a spuntarla in Vigilanza Rai mercoledì prossimo sui social ci si chiede come sarà la nuova Rai leghista e grillina. La politica inciderà sulle scelte? Su Twitter è stato lanciato l’hashtag ...

Giorgia Meloni - ultimatum a Matteo Salvini : 'Decreto dignità - come il peggio della sinistra' : Principi di base condivisibili da chiunque, modello "vogliamo la pace nel mondo", ma poi codificati in modo ridicolo o addirittura dannoso'.

Open Arms - Matteo Salvini esulta : 'Dopo giorni di attesa inutile - la Ong se ne va via a mani vuote' : Un'altra vittoria per Matteo Salvini sulla Ong Open Arms , quella dal cui equipaggio è stato più volte duramente attaccato. Il punto è che, con la complicità dei porti chiusi in Italia, il natante è ...

Matteo Salvini - l'albergo di Ischia : 'Sostieni il leghista? Ti faccio lo sconto' : Se su 'Vade retro Satana', la copertina che Famiglia Cristiana ha dedicato al ministro dell'Interno Matteo Salvini, il mondo cattolico si è diviso, ben lontane dal profumo d'incenso, nella polemica politica si sono tuffate a capofitto anche le località turistiche. Infatti, se il consiglio comunale di Palma di Maiorca ...

Licia Ronzulli - la telefonata ricevuta da Matteo Salvini che scatena la rabbia di Silvio Berlusconi : Un Silvio Berlusconi furibondo con Matteo Salvini , tanto che la presunta alleanza di centrodestra pare archiviata . La ragione, come è noto, la proposta di Marcello Foa alla presidenza della Rai, ...