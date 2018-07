Nuovo stop per Sacrificio d’Amore dopo il matrimonio di Brando? La nuova puntata rimandata

Cina - approvato il Nuovo piano triennale anti-smog. E lo stop ai rifiuti inguaia il Giappone - invaso dalla plastica : Pechino è impegnata in una guerra di posizione, che si preannuncia lunghissima. E che il governo cinese non può permettersi di perdere, nonostante i danni collaterali. Il nemico è lo stesso di cinque anni fa: lo smog. Il governo cinese ha approvato un nuovo piano triennale (2018-2020) per la riduzione dell’inquinamento, soprattutto atmosferico, consolidando così un percorso avviato con la presidenza di Xi Jinping a fine 2012, per migliorare la ...

Vasco Rossi va in pensione dopo 40 anni da rockstar ma pensa al Nuovo tour VascoNonStop Live 2019 : Vasco Rossi va in pensione ma a smettere di cantare non ci pensa nemmeno. Il rocker di Zocca oggi sessantaseienne, dopo quarant'anni di onorata carriera e altrettanti contributi versati nelle casse dello Stato, ha raggiunto il diritto ad ottenere l'erogazione della pensione da lavoro. Quarant'anni esatti sono passati da quando nel 1978 il suo primo album ...Ma cosa vuoi che sia una canzone..., fece il suo debutto grazie alla piccola etichetta ...

Piccolo-Lamparelli : Nuovo stop rimozione auto danno economico romani : Roma – “Da tre anni Roma e’ senza servizio di rimozione autoveicoli. Dopo la quarta promessa di gara entro giugno 2018 ecco l’ennesimo flop: il bando e’ da rifare. Noi come gruppo Pd abbiamo piu’ volte segnalato in sede di commissione mobilita’ anomalie, incertezze, l’assenza di un riferimento all’applicazione delle ganasce immobilizzatrici e soprattutto l’assenza di salvaguardia del ...

Migranti - vertice di Innsbruck : stop a Salvini sulle missioni Ue - mercoledì Nuovo incontro con Conte per decidere la linea : “Al vertice di Innsbruck di giovedì presenteremo un nostro documento. La nostra priorità è la difesa delle frontiere esterne“. Matteo Salvini parla al termine del faccia a faccia con il premier Giuseppe Conte in vista della riunione dei ministri dell’Interno europei nella città austriaca. I due si incontreranno ancora mercoledì per decidere la linea italiana, ma intanto dalle parole del ministro degli Interni è sparita l’idea ...

Mercato NBA – Lakers furiosi con Lonzo Ball! Reso noto un Nuovo infortunio : gli Spurs stoppano la trattativa Leonard : Los Angeles Lakers furiosi con Lonzo Ball. Il playmaker giallo-viola ha Reso nota una ricaduta dal precedente infortunio al menisco: gli Spurs fermano la possibile trade di Leonard Ore di grande tensione in casa Lakers. L’arrivo di LeBron James sembrava aver rilanciato le ambizioni della franchigia giallo-viola, candidatasi come una delle principali contender per il titolo, forte dell’appeal del ‘Re’ in grado di attirare diversi free agent ...

David Lappartient : “Lotta al doping diversa dopo il caso Froome. Il Nuovo ciclismo : tra salary cap e stop alle radioline” : David Lappartient ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha esplicato le sue idee per un nuovo ciclismo, cogliendo anche l’occasione per esporsi sull’assoluzione di Chris Froome per il caso salbutamolo. Il Presidente della UCI ieri aveva fatto appello ai tifosi chiedendo di accettare la sentenza e di rispettare il ciclista, oggi ha replicato: “Non sono mai stato tenero con lui e con la sua Sky, ...

Nuovo caso Ong : Stop di Salvini a nave spagnola Open Arms : Il ministro dell'Interno su Twitter: 'Ha imbarcato una cinquantina di immigrati in acque libiche. Il porto più vicino è Malta, si scordino di arrivare in un porto italiano' -

Stop per Indiana Jones 5 - il Nuovo film slitta dopo il 2020 : Già quando, nel 2008, era uscito Indiana Jones e il teschio di cristallo c’era chi aveva fatto dell’ironia sull’ormai avanzata età del suo protagonista interpretato da Harrison Ford. Chissà cosa si dirà adesso, dopo le notizie che stanno emergendo sullo slittamento del nuovo film. Il quinto capitolo della saga, infatti, era previsto per il luglio 2020, ma alcune fonti vicine alla produzione fanno sapere che probabilmente si ...

Sanità - stop a regali e mazzette ai medici : arriva il Nuovo codice deontologico : Sanità, stop a regali e mazzette ai medici: arriva il nuovo codice deontologico Il documento è stato stilato per imporre chiarezza tra produttori di dispositivi biomedicali, dottori e funzionari Asl Continua a leggere L'articolo Sanità, stop a regali e mazzette ai medici: arriva il nuovo codice deontologico proviene da NewsGo.

Sanità - stop a regali e mazzette ai medici : arriva il Nuovo codice deontologico : Sanità, stop a regali e mazzette ai medici: arriva il nuovo codice deontologico Il documento è stato stilato per imporre chiarezza tra produttori di dispositivi biomedicali, dottori e funzionari Asl Continua a leggere L'articolo Sanità, stop a regali e mazzette ai medici: arriva il nuovo codice deontologico proviene da NewsGo.

Sanità - stop a regali e mazzette ai medici : arriva il Nuovo codice deontologico : Basta alberghi a cinque stelle, vacanze mascherate da viaggi studio, regali e mazzette ai medici per le protesi o i nuovi macchinari. Parola di Assobiomedica , l'associazione dell'industria di ...

F1 - diretta del GP di Francia : incidente nel primo giro tra Bottas e Vettel. Rimonta del tedesco - poi Nuovo pit stop : incidente nel primo giro del Gp di Francia, tornato a Le Castellet dopo 27 anni. Alla prima curva contatto tra Valtteri Bottas e Sebastian Vettel, con il tedesco lungo in frenata che centra il pilota della Mercedes. Ad approfittarne è Lewis Hamilton che resta davanti a tutti. Da quel momento il leader del Mondiale, penalizzato anche di 5 secondi, inizia a recuperare di posizione in posizione, mentre davanti il rivale inglese controlla. Al ...

Negozi - «stop aperture nei giorni festivi» Di Maio apre Nuovo fronte sul lavoro : Il vice premier: rivedere la liberalizzazione voluta da Monti? «Certo». L’ipotesi di tornare alla chiusura di domenica con deroghe decise a livello locale. Il sostegno di sindacati e piccoli commercianti. No da consumatori e grande distribuzione

Nuovo stop all'estate : Quest'estate non ne vuole sapere di stabilizzarsi per un lungo periodo . Nuovo stop all'estate. Il team del sito www.iLMeteo.it lancia l'allerta per l'arrivo di una forte perturbazione temporalesca ...