Ecco la “carta d’identità” delle vitamine | dalla A alla K | tutte le informazioni sui

meteoweb.eu

: C'è sempre #UnMareDaSalvare, anche facendo #surf ???? Ecco come è possibile cavalcare le onde in maniera sostenibile… - SkyTG24 : C'è sempre #UnMareDaSalvare, anche facendo #surf ???? Ecco come è possibile cavalcare le onde in maniera sostenibile… - patriziagatto3 : RT @petra_romano: Mentre per tanti italiani le vacanze sono un miraggio, ecco quelle di Re Giorgio, a spese nostre. Volo di stato, 2 auto… - maurodelfavero1 : RT @petra_romano: Mentre per tanti italiani le vacanze sono un miraggio, ecco quelle di Re Giorgio, a spese nostre. Volo di stato, 2 auto… -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Una carta d’identità. Cosa sono, a cosa servono e dove si trovano i nutrienti che alimentano il nostro organismo? Quali sono i rischi in caso di mancanza o eccesso? La mini-enciclopedia…K” è stata messa a punto dagli esperti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù nel doppio numero (giugno e luglio) del magazine digitale ‘A Scuola di Salute’, realizzato dall’Istituto Bambino Gesù per la Salute del Bambino e dell’Adolescente e diretto dal prof. Alberto Ugazio. La vitamina A è assai utile allo sviluppo della vista e della capacità riproduttiva. Ledel gruppo B sono essenziali per trasformare il cibo in energia: la B12, in particolare, assicura il corretto funzionamento dei nervi e lo sviluppo dei globuli rossi. La vitamina C sintetizza il collagene, una molecola che si trova nella pelle, nelle ossa, nelle articolazioni e nei vasi ...