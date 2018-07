Incredibile al Tour de France | Sagan supera Haussler nel momento sbagliato e si ritrova …

Clamoroso al Tour de France - i ventagli scatenano il caos in una tappa Incredibile : vince Omar Fraile con una fuga-bidone - gruppo a 20 minuti! : Tour de France, lo spagnolo Omar Fraile vince la 14ª tappa della corsa spagnola con una maxi fuga di 32 uomini che hanno lasciato il gruppo ad oltre 20 minuti Straordinaria vittoria per il 28enne spagnolo dell’Astana Omar Fraile sulla pista dell’Aeroporto di Mende nel Massiccio Centrale, dov’è appena arrivata la 14ª tappa del Tour de France 2018: un percorso bellissimo nel cuore della Francia con l’arrivo in cima ...

Tour de France – Nibali vero campione - dopo il ritiro l’Incredibile gesto di Vincenzo : Vincenzo Nibali costretto al ritiro al Tour de France: il messaggio di Franco Pellizotti lascia senza parole 12ª tappa amara, per Vincenzo Nibali, al Tour de France. Lo Squalo dello Stretto è stato costretto a ritirarsi dalla Grande Boucle a causa delle conseguenze riportate dopo una terribile caduta. Una vertebra rotta, per il messinese della Bahrain Merida, che nonostante il dolore atroce è riuscito a tornare in sella alla sua bici e ...

Tour de France - dall’Alpe d’Huez spunta un VIDEO Incredibile : ecco chi ha provocato la caduta di Nibali!!! : ecco il primo VIDEO che racconta cos’è successo ieri sull’Alpe d’Huez al Tour de France: Nibali non è stato buttato a terra da una moto come sembrava in un primo momento, ma da un “tifoso”! Non chiamatelo mai più “popolo del ciclismo“. Perché gente che sale sulle montagne due giorni prima delle corse, si ubriaca e quando arrivano i corridori tenta di farsi un selfie e accende i fumogeni, di ...