Ginnastica | quando torna in gara Simone Biles? Appuntamento agli US Classic | data

oasport

: #ginnastica Simone Biles torna in gara! Appuntamento con gli US Classic: data, programma, orari e come seguire il f… - OA_Sport : #ginnastica Simone Biles torna in gara! Appuntamento con gli US Classic: data, programma, orari e come seguire il f… - OA_Sport : #ginnastica SETTIMANA PROSSIMA GLI EUROPEI! Tutto il calendario, il programma dettagliato, gli orari e come seguire… - platinumtearsd : @volchitza_ Ah, e quando trattammo il tema delle adozioni da parte delle coppie gay disse a me e ad altre mie compa… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Dopo due anni di trepidante attesa, dopo 24 mesi senza la stella indiscussa che ha rivoluzionato la disciplina, finalmente la Polvere di Magnesio è pronta a riabbracciare. La Reginetta indiscussa dellaartistica internazionale, vincitrice di quattro mede d’oro alle Olimpiadi di Rio 2016 e di tre titoli mondiali consecutivi nel concorso generale individuale, tornerà finalmente in: l’è per sabato 28 luglio in occasione degli US, ultima competizione qualificante ai Campionati Nazionali Statunitensi che si disputeranno ad agosto. La 21enne si esibirà su tutti gli attrezzi nella sua Columbus (Ohio, USA), pronta a incantare nuovamente in pedana dopo essersi dedicata allo spettacolo (ha scritto un libro e ha partecipato a Dancing With The Stars), senza dimenticarsi che ha denunciato Larry Nassar per abusi sessuali e ha messo la ...