Marchionne | l' uomo che ha cambiato la Fiat | disse «sono stanco» | nessuno gli credette

Louis Carey Camilleri nuovo Ad Ferrari - chi è l'uomo che sostituisce Marchionne : ... 63 anni, uomo d'affari egiziano , ma di origini maltesi, , nominato nuovo amministratore delegato di Ferrari , fino al 2014 era presidente di Philip Morris ed era conosciuto nel mondo degli affari ...

Marchionne lascia Fca. Finisce l'èra dell'uomo che ha provato a cambiare l'Italia : La successione era attesa, annunciata mesi fa e prevista per il 2019. Sergio Marchionne aveva detto di essere stanco, “consumato” e di aver voglia di “fare qualcosa d'altro”. Tutti quindi, da tempo, si interrogavano su chi potesse essere il successore dell'uomo che, negli ultimi 14 anni, ha guidato

Gruppo FCA - Mike Manley : curriculum e segreti dell’uomo forte che prenderà il posto di Sergio Marchionne : Scopriamo insieme la vita professionale di questo manager capace di scalare velocemente il settore automotive internazionale Una riunione del Cda del Gruppo FCA (Fiat Chrysler )convocata d’urgenza dal Presidente John Elkann ha nominato il nuovo amministratore del Gruppo che sostituirà Sergio Marchionne, ancora in convalescenza a causa di un’operazione avuta nei primi di luglio. Il nuovo uomo alla guida di FCA è Mike Manley, fino ad oggi ...

Louis Carey Camilleri - l'uomo Philip Morris per il dopo Marchionne in Ferrari : Il 63enne Camilleri, nato ad Alessandria d'Egitto da famiglia maltese, studi in Gran Bretagna e laurea in Economia a Losanna, è entrato nel gigante del tabacco nel 1978 e - pur affiancandovi numerose ...

Louis Carey Camilleri - chi è l'uomo che dovrebbe prendere il posto di Marchionne come ad di Ferrari : Dopo il college in Gran Bretagna e la laurea in Economia e gestione aziendale presso l'Hec di Losanna, Camilleri ha scalato i gradini del successo in pochissimi anni: dopo aver lavorato come analista ...