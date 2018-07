Ue | passo indietro di Roma Non fermeremo le navi della missione “Sophia”  

Perché la sentenza della Cassazione che non riconosce l'aggravante dell'alcol in uno stupro non è un "passo indietro di decenni" : Si dice che le sentenze non si discutono, si rispettano. Ma se si discutono, capita che non vengano lette. E' proprio il caso della sentenza 32462/18 della III Sezione penale della Cassazione sul caso di stupro da parte di due 50enni ai danni di una giovane donna in stato di ubriachezza. La decisione, depositata ieri, di non riconoscere l'aggravante per l'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, rinviando la condanna degli stupratori in Appello ...