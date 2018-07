San Ferdinando di Puglia | imprenditore agricolo ucciso all' alba nella sua auto

Agguato a San Ferdinando di Puglia - ucciso imprenditore agricolo : Un imprenditore agricolo di 59 anni è stato ucciso questa mattina a San Ferdinando di Puglia, nella Bat. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri l'imprenditore, noto alle forze dell'ordine, era a bordo della sua auto all'alba di oggi, quando è stato affiancato da un altro mezzo da quale sono stati sparati alcuni colpi d'arma da fuoco che lo hanno ucciso.

Salvini nella baraccopoli di San Ferdinando : 'Denunciate gli sfruttatori' : 'Non prometto miracoli ma devono tornare civiltà e legalità, dice Salvini, che poi commenta: questa 'è l'eredità del passato' -

Omicidio Soumayla - Fico al ghetto di San Ferdinando : “Porto condoglianze dello Stato. Diritti dei lavoratori siano garantiti” : “Porto le condoglianze dello Stato agli amici di Soumayla Sacko e alla famiglia che si trova in Mali. C’è una bambina di 5 anni che ha perso il padre”. Roberto Fico è la carica più altro dello Stato mai entrata nel ghetto di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, dove viveva il bracciante africano ucciso il 2 giugno perché stava prendendo, in un terreno abbandonato, alcune lamiere che servivano per costruire una baracca. È stata ...

San Ferdinando - indagato per l'omicidio di Soumayla il nipote dei uno dei soci dell'ex fornace : C'è un indagato per l'omicidio di Soumayla Sacko, il 29enne del Mali ucciso a colpi di fucile sabato pomeriggio all'ex fornace, una fabbrica abbandonata al confine fra il vibonese e la Piana di Gioia ...

Migrante ucciso - rabbia e protesta a San Ferdinando : «Giustizia per Soumaila» : È giunto davanti al Municipio di San Ferdinando, nella piana di Gioia tauro in Calabria, il corteo di maliani, provenienti dalla vecchia tendopoli, che chiedono di incontrare un rappresentante...

San Ferdinando. Rivolta dei migranti nella vecchia tendopoli : Si alzano colonne di fumo dalla vecchia tendopoli di San Ferdinando (Reggio Calabria). I migranti hanno appiccato il fuoco a copertoni