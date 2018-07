Il gigante complicato da 250 miliardi

ilgiornale

(Di sabato 21 luglio 2018) Perchè le poltrone al vertice di Cassa Depositi e Prestiti sono così strategiche da aver richiesto settimane di braccio di ferro? Su cosa vuole mettere le mani il tandem Di Maio-Salvini? Cdp non è soltanto la cassaforte pubblica che gestisce i risparmi postali degli italiani controllata dal Tesoro con una quota dell'83% e partecipata dalle Fondazioni bancarie con il 16 per cento. Alitalia, Tim (di cui è diventata azionista con il 5% in mezzo alla battaglia tra Elliott e Vivendi), Ilva (era nella cordata battuta da ArcelorMittal), non c'è dossier spinoso in cui la politica non abbia tirato in ballo il gruppo di via Goito.Eppure Cdp non è né una banca né un ente come la vecchia Iri ma dal 2003 è una società di diritto privato una spa con lo status di istituto nazionale di promozione. I conti 2017 sono stati chiusi con un utile in crescita a 4,5(2,2per la capogruppo con ...