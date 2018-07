Governo senza opposizioni a parte Ue | Inps e imprese

Imprese : Gelmini - da Di Maio il nulla - Governo senza strategia : "Del resto, dovevamo aspettarcelo: sia nel contratto di governo che nel decreto dignità, non troviamo alcuna strategia di politica industriale. E anche oggi, in Aula a Montecitorio, l'ennesima ...

Imprese : Gelmini - da Di Maio il nulla - Governo senza strategia : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Sono 144 i tavoli di crisi aperti presso il Ministero dello Sviluppo economico e circa 189 mila i lavoratori coinvolti. Questo significa tante, troppe famiglie in attesa di un futuro. Eppure dal ministro Di Maio il nulla: nessuna parola conclusiva sull’Ilva, nessuna soluzione per i dipendenti Alitalia, Trony o Bekaert, nessuna risposta concreta per tutte quelle piccole e medie Imprese le cui vicende ...

Riforma pensioni 2018/ Anief : Governo vari Quota 100 senza paletti (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Anief chiede al Governo di varare Quota 100 senza paletti. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 18:06:00 GMT)

Decreto dignità - Boeri replica a Salvini e Di Maio : “Attacco senza precedenti - da Governo negazionismo economico” : Il presidente dell'Inps Tito Boeri risponde a Matteo Salvini, Luigi Di Maio e a tutto il governo sulla questione del Decreto dignità: "Le dichiarazioni rivolgono un attacco senza precedenti alla credibilità di due istituzioni nevralgiche per la tenuta dei conti pubblici". Boeri parla di "negazionismo economico" e assicura che "i dati non si fanno intimidire".Continua a leggere

DL DIGNITÀ - Governo CONTRO BOERI : “DIMETTITI”/ Martino : "Tutte proporzioni senza fondamento matematico" : Decreto DIGNITÀ, Di Maio e Tria: “Cerchiamo la manina”. Nota congiunta dei due ministri: “Nessuna accusa al Mef, stipe Inps sono discutibili”. La replica e le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 00:12:00 GMT)

Letta : 'Iniziai come operaio - sono arrivato al Governo con Berlusconi senza fare politica' : In occasione della 4a edizione del Premio giovani comunicatori organizzato da AGOL e svoltosi questo mercoledì 12 luglio nella splendida cornice del Foro Italico a Roma, è intervenuto in una delle sue rare uscite pubbliche Gianni Letta, a lungo giornalista e noto per essere stato più volte Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con Silvio Berlusconi. Per l'occasione Letta ha raccontato pubblicamente alcuni aneddoti della sua biografia ...

Migranti - Medici senza Frontiere contro il Governo : “Senza Ong aumentate le morti in mare” : Medici senza Frontiere accusa il governo e le politiche italiane ed europee in tema di Migranti, soprattutto in merito alla chiusura dei porti alle Ong. Secondo i dati forniti da Msf, nelle ultime quattro settimane - senza le imbarcazioni delle Ong in mare - sono morte più di 600 persone nel Mediterraneo, la metà del totale dei decessi avvenuti nel 2018.Continua a leggere

Governo senza opposizione La sinistra ha abdicato Le ragioni del crollo ideologico : Non è gridando 'al lupo, al lupo' e sbandierando a giorni alterni l'antifascismo, in assenza di un fascismo realizzato, come a suo tempo si caratterizzò per l'abolizione della libertà d'opinione e di stampa, per il confino degli oppositori del Regime e per la loro soppressione inumana (da Giacomo Matteotti a Carlo e Nello Rosselli, da Piero Gobetti a Antonio Gramsci, e di tanti partigiani), per la ...

SONDAGGI POLITICI/ Domina Governo Lega-M5s al 57% : Centrodestra senza Salvini al 15% - Pd-Csx ‘regge’ al 23% : SONDAGGI elettorali POLITICI: intenzioni di voto e ultime notizie, la fiducia nel Governo Conte con la Lega che straccia il M5s nel consenso dei ministri. Salvini-Giorgetti battono Di Maio(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 11:40:00 GMT)

SONDAGGI POLITICI/ Governo Lega-M5s ‘senza’ opposizioni : Berlusconi al 10% - Pd al 19% e Sinistra al 4% : SONDAGGI Elettorali POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto. gli elettori dem bocciano il Fronte Repubblicano di Calenda dopo il caos Pd con Renzi e Martina(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 11:45:00 GMT)

Pensioni - quota 100 (ma senza soglie) : pressing sul Governo Lega-M5s : Continua a far discutere (e a far sperare molti lavoratori) la possibilità di introdurre quota 100 per andare in pensione. Il "superamento" della legge Fornero è un caposaldo del programma di...

Germania : incontro coalizione Governo si chiude senza esito : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

ILVA. Borraccino : 'incredibile assenza di linea politica del nuovo Governo Lega/M5S' : Non ci sono parole per descrivere la incredibile assenza di linea politica e di proposta sul futuro della fabbrica, che il Ministro Di Maio e tutto il nuovo Governo, provano a nascondere, parlando di ...