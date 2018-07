Gli infermieri di Città della Salute chiedono parcheggi gratuiti in zona ospedali

Sanità : i fondi della Regione scarseggiano - Gli infermieri si tagliano gli incentivi : Recuperati 16 milioni e mezzo di euro per finanziare 250 assunzioni a tempo indeterminato. L'assessore Gallera: "Alto senso di responsabilità"

Concorsi pubblici Sanità luGlio 2018 : bandi rivolti a CPS - OSS - infermieri e altre figure : Archiviati i Concorsi pubblici del mese di giugno [VIDEO], procediamo ora ad evidenziare i nuovi bandi previsti per il mese di luglio. Aziende e Case di Riposo hanno, infatti, indetto diversi Concorsi per la ricerca di OSS, CPS, infermieri, Assistenti sanitari, Logopedisti, Podologi, Tecnici, Ostetriche su tutto il territorio italiano, da Nord a Sud. A seconda del concorso prescelto, i candidati verranno selezionati tramite titoli, esami o ...

Gli infermieri del 118 : 'Noi professionali e competenti. No a polemiche strumentali' : Devi infine sapere che esistono protocolli e procedure molto chiari e che niente è lasciato al caso e che in tutto il mondo il soccorso territoriale prevede quasi solo infermieri se non addirittura ...

Assunzioni infermieri a luGlio 2018 : selezioni pubbliche a Mantova - Trieste - Como e Siena : Vi sono alcuni interessanti concorsi pubblici per infermieri con domande di iscrizione da inviare nel prossimo mese di luglio 2018. Tre delle quattro selezioni mettono in palio posti full time con contratto a tempo indeterminato, per la precisione a Mantova, Lariana (CO) e Castellina in Chianti (SI), mentre la selezione indetta a Trieste è per posti di lavoro a tempo determinato. Segnaliamo inoltre, per coloro che fossero interessati alla ...

Urbino - rissa fra 3 badanti in ospedale/ Una marocchina - un’italiana e un’ucraina : intervengono Gli infermieri : Urbino, rissa fra 3 badanti in ospedale, una marocchina, un’italiana e un’ucraina: intervengono gli infermieri per riportare la calma nel nosocomio marchigiano.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 15:12:00 GMT)

Bologna - donna partorisce in aeroporto/ DoGlie dopo controlli : bimbo nato con aiuto di poliziotti e infermieri : Bologna, Doglie dopo controlli: partorisce in aeroporto. Il bambino è nato con l'aiuto di poliziotti e infermieri, poi è stato trasportato con la neo mamma in ospedale(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 18:58:00 GMT)

Padova - Gli infermieri sono in ferie : chiude un intero piano della Pediatria : Troppo pochi gli infermieri . E quelli che ci sono, devono coprire congedi matrimoniali, gravidanze, maternità, malattie e, in estate, andare anche a rimpiazzare chi si prende un periodo di sacrosanto ...