Un nome e una tomba per la migrante «dimenticata»

Astronomia - luna di sangue - luna blu e super luna : ecco come avvengono questi fenomeni e cosa significa il loro nome : Un raro evento astronomico avverrà la notte tra il 27 e il 28 luglio, quando la luna sarà visibile ad occhio nudo in un colore rosso intenso. Gli esperti affermano che questa sarà l’eclissi lunare più lunga del secolo e prende il nome di “luna di sangue”. In molti si chiedono l’origine di questo nome bizzarro, così come di altre definizioni, come luna nera, luna blu, super luna. Nella maggior parte dei casi, questi nomi vengono assegnati a causa ...

Dalla banlieue alla finale mondiale : la Francia ha una generazione di fenomeni : Barthez; Thuram, Varane, Desailly, Lizarazu; Vieira, Pogba; Mbappé. Zidane, Griezmann; Henry. Se si potesse fare un mix fra la Francia campione del mondo 1998 e quella che domani cercherà di rivincere esattamente vent'anni dopo, ne verrebbe fuori una formazione pressoché imbattibile, oltre che di una spettacolarità senza precedenti. Stabilire chi ...

Leo contro CR7 - due fenomeni ed una rivalità che non finirà mai : ... in un libro di quasi 800 pagine che sembra l'ultimo atto, quello definitivo, per spiegare l'infinita rivalità tra Messi e Cristiano Ronaldo , i due più forti calciatori al mondo nel Terzo Millennio. ...

Tour de France 2018 - terza tappa Cholet-Cholet : una cronometro a squadre da distacchi importanti. Nibali deve limitare i danni dalla Sky di Froome : Oggi ci sarà la prima tappa decisiva per la lotta alla maglia gialla al Tour de France 2018. La terza frazione è infatti una cronometro a squadre di 35,5 km con partenza e arrivo a Cholet che potrebbe creare dei distacchi importanti in classifica generale. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della terza tappa del Tour de France. Percorso Partenza subito impegnativa con un tratto in salita per arrivare dopo 4,5 km a ...

Mondiali Russia 2018 - i padroni di casa escono a testa alta : il fenomeno Golovin - una squadra tosta e la “mano” di Cherchesov : Mondiali Russia 2018, i padroni di casa di Cherchesov hanno lasciato a testa altissima la competizione: da cenerentola ad outsider, applausi ai russi I Mondiali Russia 2018 perdono la Nazionale padrona di casa, capace di un vero e proprio miracolo arrivando sino ai quarti e perdendo solo ai rigori contro la Croazia. La Russia è andata oltre le più rosee previsioni, trascinando il proprio pubblico in tutte le gare giocate… ben ...

Temptation Island 2018/ Coppie : fra le tentatrici una ex corteggiatrice di Uomini e Donne - ecco il suo nome : Temptation Island 2018, tutte le Coppie che partecipano al programma estivo di Canale 5: da Ida e Riccardo a Valentina e Oronzo, ecco cosa fanno e perché partecipano.

Pistoia - il tribunale ordina doppio cognome per figlio di due madri : Pistoia, il tribunale ordina doppio cognome per figlio di due madri Il caso è sorto da un ricorso delle due donne contro il rifiuto del Comune di Montale a riconoscere la madre non biologica. Il bimbo è nato con un intervento di procreazione medicalmente assistita realizzato in Spagna. La coppia è unita ...

Come ne Il nome della Rosa : trovati tre libri all'arsenico in una biblioteca danese : Ne Il Nome della Rosa, romanzo di Umberto Eco, il monaco Guglielmo da Baskerville indaga su misteriose morti e, alla fine, scopre che la causa dei decessi non era altro che una forma di "avvelenamento da libri". Una circostanza piuttosto inverosimile, che però oggi potrebbe trovare effettiva realizzazione, visti i risultati di una ricerca condotta dalla University of Southern Denmark su tre volumi antichi e rari custoditi all'interno ...

Scoperti in una biblioteca danese antichi libri all’arsenico come nel nome della rosa : Tre volumi antichi, ricoperti da un sottile strato di vernice all'arsenico, sono stati Scoperti in Danimarca da due ricercatori. Proprio come nel romanzo bestseller di Umberto Eco, "Il Nome della rosa", i volumi avrebbero potuto avvelenare i suoi lettori grazie al potentissimo "verde di Parigi", una sostanza usata all'epoca in molti manufatti, abiti e tessuti di ogni genere.Continua a leggere

Tully : una fenomenale Charlize Theron - una Mary Poppins contemporanea. La recensione - Best Movie : La sua vita è un concentrato di sofferenza, una macigno da portare con sempre meno voglia di stare al mondo, e la maternità in questo quadro è più croce che delizia. A salvarla arriverà però Tully , ...

Mondiali Russia 2018 – Tutti pazzi per Mbappè : il baby fenomeno che somiglia ad una… Tartaruga Ninja [GALLERY] : Mondiali Russia 2018, pazzi per Kylian Mbappè: l’attaccante della Francia è il più gettonato per selfie e autografi Tifosi francesi pazzi di Kylian Mbappè. Sarà per la sua bravura, o magari per la simpatia che ispira la sua somiglianza a ‘Donatello’ delle Tartarughe Ninja, come lo hanno ribattezzato nello spogliatoio del PSG, ma l’attaccante francese è uno dei più gettonati per selfie e autografi.L'articolo ...

Basket – Un cognome - una garanzia : Matteo Spagnolo al Real Madrid - è il primo italiano nella storia : Matteo Spagnolo sarà presto un giocatore del Real Madrid: il giovane playmaker è il primo italiano a vestire la maglia dei Galacticos Facciamo un piccolo strappo alla regola. Quando si dice: “un (cog)nome una garanzia”. Matteo Spagnolo avrà la Spagna nel suo futuro. Il giovane playmaker (15 anni) è stato appena ingaggiato dal Real Madrid, diventando il primo italiano della storia a vestire la maglia dei Galacticos. Spagnolo ha dichiarato: ...

NBA - l’allenamento di Tatum è mostruoso : il fenomeno dei Celtics è diventato una “macchina” [VIDEO] : Jayson Tatum ha impressionato tutti per la sua maturità nella prima stagione ai Celtics, ma sta continuando a migliorare… Jayson Tatum è stato “quasi” il Rookie of the year dell’ultima stagione, alle spalle di un super Simmons, ma il suo impatto sull’NBA è stato ugualmente clamoroso. I Boston Celtics, privi di Hayward e Irving, sono andati avanti nei playoff sino alla finale di conference anche grazie alle sue ...