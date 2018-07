Migranti | perché l’opinione pubblica è così divisa

Un'altra nave con 40 Migranti vaga nel Mediterraneo. La Tunisia non dà l'ok perché non vuole essere "porto sicuro" : Dopo aver detto "no" ad hotspot europei sul proprio territorio nazionale, da Tunisi arriva un altro "no" pesante, per le implicazioni diplomatiche e, soprattutto, per le ricadute umanitarie: non vogliamo diventare un riferimento di porto sicuro per gli Stati europei, su cui scaricare una moltitudine di disperati che gli Europei rifiutano di far attraccare. C'è questo dietro la vicenda di una nave tunisina di una compagnia del gas, la ...

450 Migranti sbarcano a Pozzallo - accordo perché 5 Paesi Ue ne accolgano una parte : (foto: Lapresse) La nave dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) e il pattugliatore G128 Monte Sperone della guardia di finanza sono davanti al porto siciliano di Pozzallo. Già durante la sera del 15 luglio sono sbarcate 57 delle 450 persone a bordo, donne e bambini, alcuni dei quali messi a dura prova dal soggiorno forzato in mare. La situazione si è sbloccata quando Francia e Malta hanno accettato 50 migranti ...

Migranti - ecco perché è scattato il fermo per i due della Vos Thalassa : Il comandante una volta ricevuto l'ordine di consegnare i 67 ai libici aveva assunto la veste di pubblico ufficiale. Ad aggravare il quadro, le testimonianze degli altri soccorsi

SPILLO/ Perché Macron fa scappare i Migranti dall'Africa e poi non li accoglie? : L'Europa, Francia in testa, che trae profitto dallo sfruttamento dei paesi poveri dovrebbe essere la prima ad accettare di prendersi i migranti per ragioni economiche. FABRIZIO AMADORI(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 06:01:00 GMT)migranti E VOS THALASSA/ C'è un piano per fare dell'Italia la Libia d'Europa, int. a P. QuerciaCAOS migranti/ Tutte le domande a cui l'Europa non risponde, int. a P. Quercia

"Migranti a Pianosa - ecco perchè no" : ... dove sono state fatte recentemente incredibili scoperte archeologiche, dove si stanno recuperando edifici per farne museo della scienza , dove i detenuti hanno ritrovato una attività che li riscatta ...

Migranti - i numeri non sono tutto Ecco perché Alesina sbaglia : Caro Alesina, i numeri non sono tutto. Ungheria? In democrazia è il governo che segue il popolo, non il contrario. Invece noi abbiamo avuto un governo buonista che non ascoltava il popolo esasperato Segui su affaritaliani.it

Migranti - concesso il permesso di soggiorno perché soffre di flatulenze : Salvini nei giorni scorsi ha preso carta e penna per scrivere ai prefetti e alle commissioni territoriali per il diritto d'asilo. L'obiettivo era semplice, e già annunciato in campagna elettorale: ridurre il numero di permessi di soggiorno concessi ai Migranti per "motivi umanitari".Come rivelato dal Giornale.it, infatti, questo tipo di accoglienza viene concessa (in pratica) solo nel Belpaese, mentre altri stati ne fanno un utilizzo decisamente ...

Perché tutti i Migranti vengono portati solo in Italia : Le navi della missione Ue Sophia contro i trafficanti che si trovano a soccorrere migranti in mare devono poi sbarcarli esclusivamente in porti Italiani. Lo ha confermato oggi a Bruxelles la portavoce per la...

67 Migranti salvati. Salvini : 'No allo sbarco'.Toninelli : 'Sì perchè l'equipaggio in pericolo' : Diventa un caso il recupero di 67 persone soccorse da una nave privata battente bandiera italiana e poi trasferite sulla diciotti della guardia costiera.'Non possiamo sostituirci ai libici' ribadisce ...

Migranti su Vos Thalassa trasferiti perché 'stavano mettendo a rischio la vita dell'equipaggio' : Lo precisa in un tweet il ministro Toninelli. La guardia costiera Diciotti è ora diretta verso nord. Sbarcheranno per 'accertamenti giudiziari'. Domani Salvini a Innsbruck per il vertice dei ministri ...

Migranti - “La Guardia costiera è intervenuta perché l’equipaggio italiano della Vos Thalassa era a rischio” : I Migranti che si trovavano a bordo della Vos Thalassa, al largo delle coste di Tripoli, sono stati trasferiti a bordo di una nave della Guardia costiera italiana, la Diciotti. È quanto si apprende da fonti del Viminale secondo cui la Vos Thalassa, rimorchiatore a servizio delle piattaforme petrolifere, è intervenuta ieri sera in acque libiche anti...