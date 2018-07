quattroruote

Mazda 6 - Al volante della 2.5 benzina e della 2.2 diesel

(Di giovedì 19 luglio 2018) Tra le doti dei giapponesi cè di sicuro quella di perseguire senza ripensamenti progetti a lungo termine. Nel caso, oltre alla peculiare e controcorrente filosofia motoristica (aspirati di cilindrata elevata,con basso rapporto di compressione), cè il desiderio di innalzare lo standard dei prodotti per entrare a far parteristretta (e remunerativa) categoria premium.Più che un restyling. Con la nuova6 la Casa di Hiroshima fa un ulteriore passo in questa direzione. Più che le consuete modifiche estetiche, invero abbastanza limitate e da ascrivere alla categoria facelift, quello che fa la differenza sta nellabitacolo e sotto la pelle. Infatti, lallestimento Exclusive, se dotato dellomonimo pacchetto di accessori, offre un ambiente di bordo molto appagante anche nei dettagli: i sedili di pelle nappa color marrone scuro sono riscaldati (pure dietro) e ...