L' autunno caldo delle banche In Carige andrà in scena il ribaltone Cresce il fronte

Meteo - temporali e grandine al nord : estate o autunno ?/ Nel weekend - caldo africano al sud : punte di 42° : Meteo : caldo record in Italia? Tutta colpa di quanto sta accadendo nel Sahara. Intanto al nord nubifragio e tromba d'aria in Veneto: alberi caduti e strade bloccate.(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 14:29:00 GMT)

L’autunno caldo di Mediaset. Nuova stagione all’insegna dell’informazione e dell’intrattenimento : Sono stati resi noti i Palinsesti Mediaset per la Nuova stagione televisiva 2018-2019. Tante le novità per Rete 4 a partire dalla presenza di Gerardo Greco, che condurrà anche un nuovo programma d’attualità in prima serata. Confermato “Stasera Italia“, con una Nuova padrona di casa d’eccezione, Barbara Palombelli in perfetto antagonismo con Lilly Gruber. Roberto Giacobbo curerà “Freedom, oltre il confine“, un ...