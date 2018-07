In un' ora nessun autobus | vanno tutti al deposito Passeggeri Atac bloccano i mezzi

Stash parla ancora dell’aggressione/ Il leader dei The Kolors : “C’era gente… ma non è intervenuto nessuno!” : Stash parla ancora dell’aggressione dopo avere difeso una donna picchiata dal suo fidanzato: il leader dei The Kolors, “C’era gente… ma non è intervenuto nessuno!”.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 15:27:00 GMT)

KABOBO/ Il pluriomicida col piccone - ora studia : nessuna vita è mai perduta : Mada KABOBO, immigrato pluriomicida, da cinque anni in carcere, sta facendo un percorso educativo. La sua vicenda deve farci riflettere. ALDO BRANDIRALI

Dalla Spagna : 'Atletico Madrid - ancora nessuna offerta di rinnovo per Godin' : Prima del Mondiale, i Colchoneros avrebbero ribadito al giocatore la propria politica in materia di contratti per i calciatori che hanno superato la trentina, ovvero un prolungamento annuale da far ...

Onu - polemica su etichette che penalizzano made in Italy. La retromarcia : nessun voto - solo dichiarazione politica (per ora) : Le Nazioni Unite, tramite l’Organizzazione mondiale della sanità, dichiarano guerra alle malattie del terzo millennio, da quelle cardiovascolari, al diabete fino ai tumori. E lo strumento è quello della sana alimentazione. Un pericolo per i prodotti made in Italy? Prosciutto di Parma, Parmigiano reggiano e tutta una serie di cibi italiani famosi in tutto il mondo non sono sotto accusa, ma per i produttori non è ancora tempo di tirare un sospiro ...

Tour de France - Froome sicuro : “nessuno dei miei rivali ha ancora mostrato il proprio valore” : Il ciclista britannico ha parlato della tappa di ieri, concentrandosi poi su quella odierna che potrebbe modificare la classifica generale Una tappa tutto sommato senza scossoni quella andata in scena ieri al Tour de France, dove gli uomini di classifica hanno gestito senza patemi la situazione. Scenario favorevole soprattutto per Chris Froome, intento in questi giorni a recuperare la forma migliore dopo le fatiche del Giro d’Italia. ...

“La prima volta andò così”. Michelle Hunziker - il segreto su Eros Ramazzotti lascia a bocca aperta. La conduttrice lo ha svelato a distanza di anni - quando ormai nessuno si aspettava di sentirla ancora parlare del suo ex marito : Michelle Hunziker è una delle donne di spettacolo più amate della televisione italiana. Dopo la conduzione del Festival di Sanremo accanto a Claudio Baglioni, poi, il pubblico l’ha amata ancora di più. Ma vi ricordate come ha iniziato la sua carriera Michelle? Posando sui manifesti di una nota marca di intimo… Impossibile dimenticare quel fondoschiena che provocò numErosissimi incidenti… Beh, tutti si giravano a guardarlo… Ma allora il ...

ALESSANDRO BORGHESE DENUNCIATO DA UNO CHEF?/ Ma la "Gourmetteria" smentisce : nessuna causa a 4 Ristoranti : Daniele Bovolato, titolare del locale "Gourmetteria" di Padova ha deciso di denunciare ALESSANDRO BORGHESE e 4 Ristoranti per via del trattamento riservato al suo locale, ecco i dettagli

Dl Dignità - ancora polemica. Di Maio-Tria : 'Nessuna accusa - ma cerchiamo la 'manina'' : Ma si legge ancora: 'Certamente, però, bisogna capire da dove provenga quella 'manina' che, si ribadisce, non va ricercata nell'ambito del ministero dell'Economia'. 'Le stime dell'Inps sono ...

Regione - Iorio critica Toma : 'Nessun cambiamento - comanda ancora Frattura' : ... a quei partiti e ai soggetti politici che gli stessi interpreti del vecchio governo regionale non hanno esitato ad abbattere producendo danni all'economia molisana. Lo dimostra la scelta di mandare ...

Tribunale Bari - parla l’imprenditore contestato : “Nessun rapporto con i clan. Vicenda già nota - ora strumentalizzata” : Il nome dell’imprenditore Giuseppe ‘Pino’ Settanni sarà ricordato nella storia della 18° legislatura come quello da cui è scaturita una rissa in parlamento in occasione del primo provvedimento del nuovo governo arrivato in aula. Nella fattispecie, si trattava della seduta sulla scelta dell’immobile che deve ospitare il Tribunale di Bari, in cerca di nuova sede dopo lo sgombero dovuto al rischio crollo della vecchia ...

Salute - infettivologi : il batterio delle Canarie forse è già in Italia - nessun caso finora : “Il batterio Klebsiella pneumoniae St392, che ha colpito i turisti ricoverati nell’ospedale delle Canarie, è stato identificato in Turchia nel 2003. Poi sono stati registrati casi in Francia e Regno Unito. La situazione Italiana sul fronte dei batteri multiresistenti è piuttosto infelice, perché è un problema che abbiamo già in casa“: lo ha dichiarato all’AdnKronos Salute Massimo Galli, presidente della Società Italiana ...

Migranti : in corso gli interrogatori - per ora nessun fermo : I magistrati inquirenti stanno vagliando la posizione di due dei 67 Migranti sbarcati dalla nave Diciotti ieri notte a Trapani per chiarire cosa sia successo sul rimorchiatore Vos Thalassa -

Zingaretti : Nessuna nuova maggioranza ma nuova cultura politica : Roma – “Voglio sgomberare il campo da un equivoco: nella Regione Lazio non esiste Nessuna nuova maggioranza politica. Esiste piuttosto una nuova cultura politica che ha deciso, sulla base di contenuti chiari, di verificare tema per tema la convergenza, in un Consiglio libero che ha fatto questa scelta”. “Grazie dunque ai consiglieri dell’Alleanza del fare, grazie ai consiglieri di centrodestra che spesso hanno ...

MANUELA ARCURI AL GRANDE FRATELLO VIP 2018?/ Coppia con il fratello Sergio : per ora nessuna smentita : MANUELA ARCURI al GRANDE fratello Vip 2018? Il settimanale Spy lancia la clamorosa indiscrezione: l'attrice potrebbe entrare nella casa in Coppia con il fratello Sergio.