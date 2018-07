Frattura confermata | Nibali si ritira

Tour de France 2018 : Vincenzo Nibali si ritira. Confermata la Frattura vertebrale - lo Squalo costretto a lasciare la Grande Boucle : Il Tour de France di Vincenzo Nibali finisce qui. La notizia che nessuno avrebbe voluto sentire è purtroppo arrivata: gli esami radiografici effettuati all’ospedale di Grenoble hanno confermato la frattura vertebrale, che costringe quindi lo Squalo al ritiro. La scalata all’Alpe d’Huez si trasforma quindi in un incubo per il siciliano, che è stato travolto da una moto della Gendermeria a 4 km dal traguardo, mentre aveva accelerato per rispondere ...