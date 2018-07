F1 | Lewis Hamilton rinnova con la Mercedes fino al 2020 E' il posto giusto per

F1 – Hamilton rinnova con Mercedes - Lewis pazzo di gioia : “è stata solo una formalità” : Le parole di Lewis Hamilton dopo l’annuncio del rinnovo di contratto con la Mercedes alla vigilia del Gp di Germania E’ finalmente arrivata il tanto chiacchierato rinnovo di Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes continuerà a far parte del Team di Brackley fino al 2020, continuando così un rapporto solido, forte e vincente. Felicissimo e soddisfatto di poter lavorare ancora col suo gruppo in Mercedes, Hamilton ha ammesso ...

F1 - GP Germania 2018 : Lewis Hamilton insegue la Ferrari. Sotto pressione ha già sbagliato in passato : Il Mondiale di F1 si sposta in Germania, con il circuito di Hockenheim che fa il suo ritorno dopo un anno di assenza. La classifica del campionato appare chiara dopo il trittico estivo di Francia, Austria e Gran Bretagna: la Ferrari ne è uscita più che rafforzata, con Sebastian Vettel che comanda con otto punti di margine su Lewis Hamilton. Quella tedesca è un’altra pista sulla carta favorevole alla Mercedes, ma nelle ultime settimane ...

Wimbledon - Lewis Hamilton dall’amica Serena Williams : il pilota di F1 sostiene la tennista presenziando al match e sui social : Lewis Hamilton al campo centrale di Wimbledon, il britannico sostiene l’amica Serena Williams impegnata oggi nella finale del torneo femminile Lewis Hamilton in queste ore è a Wimbledon nelle vesti di spettatore della finale femminile, che vedrà protagonista la sua amica Serena Williams. La tennista statunitense, che affronterà la tedesca Angelique Kerber, può vantare il sostegno del pilota di Formula Uno, suo supporter da sempre. ...

F1 - torna la pace. Lewis Hamilton : “Accetto le scuse di Raikkonen. Era un incidente di gara - ho detto delle stupidaggini sulla Ferrari” : Sembra essere tornato il sereno nel Circus della Formula Uno dopo il clima rovente che aveva regnato ieri dopo un acceso GP di Gran Bretagna 2018. Lewis Hamilton non aveva stretto la mano a Kimi Raikkonen visto che il finlandese lo aveva toccato nel corso del primo giro costringendolo a una gara di rimonta. Anche i piani alti delle due scuderie si erano resi protagonisti di un botta e risposta con Toto Wolff che aveva dato degli incompetenti ...

F1 - Hamilton diserta l’intervista e non dà la mano a Raikkonen : Lewis fa il risentito a Silverstone : Lewis Hamilton non è il vincitore del Gp di Gran Bretagna, il britannico deluso dalla sua prestazione se la prende con Raikkonen Una gara strana quella di Hamilton a Silverstone. La partenza sbagliata del britannico lo beffa. Kimi Raikkonen sopraggiunge con un errore sulla monoposto di Lewis danneggiandola e pregiudicando la sua gara. Il pilota della Mercedes ottiene alla fine della corsa un ottimo secondo posto in rimonta, ma non appare ...

Lewis Hamilton - GP Gran Bretagna 2018 : “Ho dato tutto. Alcuni hanno adottato degli stratagemmi interessanti…” : Arriva un secondo posto per Lewis Hamilton nel GP di Gran Bretagna 2018, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Una gara al cardiopalma nella quale il campione del mondo in carica, partito molto male dalla pole, viene sfilato da Sebastian Vettel (Ferrari) e da Valtteri Bottas (Mercedes). Poi, in ingresso alla curva 3, Lewis e Kimi Raikkonen (giunto terzo) si toccano, portando al testacoda del britannico, costretto a ripartire ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Sebastian Vettel vola in testa - +8 su Lewis Hamilton dopo il GP Gran Bretagna : Sebastian Vettel allunga in testa alla Classifica del Mondiale piloti F1. Il pilota della Ferrari ha vinto il GP di Gran Bretagna 2018 precedendo il Grande rivale Lewis Hamilton e ora ha otto punti di vantaggio sul Campione del Mondo: un gap importante che il tedesco ha saputo costruirsi con Grande verve. Classifica Mondiale piloti F1: # PILOTA PUNTI 1. Sebastian Vettel 171 2. Lewis Hamilton 163 3. Kimi Raikkonen 116 4. Daniel ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : le pagelle. Sorpasso da antologia di Sebastian Vettel. Lewis Hamilton furioso nella rimonta : Sebastian Vettel ha vinto il GP di Gran Bretagna al termine di una gara pazzesca. Il ferrarista si è preso la vetta della gara al via, ma ha dovuto sudare tanto per trionfare, complice l’ingresso della Safety Car che ha reso entusiasmante e avvincente il finale della corsa. Seb è ora a +12 su Lewis Hamilton, secondo al traguardo davanti a Kimi Raikkonen. Diamo i voti ai protagonisti. Sebastian Vettel 10 – Il Sorpasso a Valtteri ...

Formula 1 - GP di Silverstone 2018 : vince Sebastian Vettel - 2° Lewis Hamilton - 3° Kimi Raikkonen : Di seguito tempi e cronaca # Driver Time 1 Vettel 0 2 Hamilton +2.173 3 Raikkonen +3.328 4 BOTTAS +8.613 5 RICCIARDO +9.246 6 HULKENBERG +26.916 7 OCON +28.522 8 ALONSO +30.048 9 MAGNUSSEN +31.614 10 ...

VIDEO Sebastian Vettel sorpassa Lewis Hamilton al via! Partenza stellare - il ferrarista è primo nel GP di Gran Bretagna : Partenza stellare di Sebastian Vettel nel GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. Il tedesco scattava dalla seconda piazza ma ha sfruttato al meglio le difficoltà di Lewis Hamilton e lo ha superato con una manovra stellare che gli è valsa la prima posizione. Di seguito il VIDEO del sorpasso di Sebastian Vettel in Partenza su Lewis Hamilton. FOTOCATTAGNI Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...