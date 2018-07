Russiagate | Trump cambia idea | ' Mosca ha interferito nelle presidenziali'

Trump-Putin : cosa resta del vertice di Helsinki oltre le polemiche sul Russiagate : Se il summit di Helsinki è stato dominato dalle polemiche sulle interferenze russe nelle elezioni del 2016, dietro le quinte le diplomazie cercheranno di dare un seguito concreto ai temi discussi in Finlandia: nucleare, Siria, difesa e Nord Stream. Intanto Trump fa retromarcia: piena fiducia nelle agenzie di intelligence americane di cui accetta le conclusioni sulle intrusioni russe anche se - spiega il presidente Usa - non hanno inciso ...

Helsinki : Trump e Putin - i Gianni e Pinotto del Russiagate : I due sovranisti in capo, i due leader della post-globalizzazione, i due fari di tutti i neo-nazionalismi, s’incontrano a Helsinki, in un contesto con reminiscenze vagamente sovietiche, e si confermano più alleati che rivali, alla faccia dei loro alleati, che Donald Trump scarica e che Vladimir Putin non ha: se non fosse per la gente in piazza, che denuncia i voltafaccia dell’americano su clima e liberismo e le violazioni del russo dei diritti ...