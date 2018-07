Migranti | Salvini | Ong va in Spagna | spero ci resti a lungo

**Migranti : Salvini - Guardia costiera libica salva - non affoga persone** : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – Quello che è accaduto “andrà in onda su una tv tedesca”, è “un documentario in cui si vede che non c’era nessuno in mare. La Guardia costiera libica è pagata per salvare le persone, non per farle affogare”. Lo ha detto Matteo Salvini alla Camera. Erasmo Palazzotto di Leu a bordo della nave Ong dice non che è così, chiedono i cronisti. “Un parlamentare di Leu? ...

Migranti - Emiliano : “Ignobile strumentalizzazione. Incredibile che il governo permetta a Salvini di non fare il ministro” : “Migranti morti in mare? Condivido tutto quello che ha detto Fratoianni. C’è una ignobile strumentalizzazione di un problema che non può essere fermato, ma solo regolato, come tutti i flussi inarrestabili, e che viene utilizzato ai fini di propaganda politica“. Sono le parole del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ospite di Omnibus, su La7. E ricorda: “Lasciare in mare chi attende un soccorso, dal punto di ...

Migranti - Fratoianni : “Giallo e fake news su morti in mare? È propaganda schifosa di Salvini e di questo governo” : “La donna e il bimbo morti in mare? Salvini parla di fake news. Ma il giallo, la fake news sono il terreno della propaganda schifosa e inaccettabile di Salvini e di questo governo, che non si fermano nella loro propaganda neppure di fronte alla morte”. Così a Omnibus (La7) il deputato di Liberi e Uguali, Nicola Fratoianni, commenta le parole del ministro dell’Interno sulla denuncia della nave Open Arms, che ieri a largo della ...

Matteo Salvini al Cairo da Al Sisi. Focus sui Migranti - chiede verità su Regeni : migranti, terrorismo, ma anche verità su Giulio Regeni. Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha incontrato questa mattina al Cairo il presidente egiziano Abd Al Fattah Al Sisi rinnovando la richiesta di "fare piena luce sull'omicidio dello studente italiano". Il Viminale riferisce di un incontro "lungo e cordiale" al quale ha partecipato anche il ministro dell'Interno egiziano. Al centro dei colloqui il rafforzamento ...

NAVE OPEN ARMS IN SPAGNA : SALVINI “NASCONDONO QUALCOSA”/ Migranti - a bordo campione Nba Marc Gasol : Migranti, Proactiva OPEN ARMS: NAVE Ong verso la SPAGNA, "porti Italia non sicuri con SALVINI". A bordo anche il campione Nba Marc Gasol, volontario durante vacanze estive(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 14:27:00 GMT)

Migranti : Salvini - Open Arms in Spagna - nasconde qualcosa? : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Nonostante la nostra disponibilità di porti siciliani, la nave Ong va in Spagna, con donna ferita e due morti… Non sarà che hanno qualcosa da nascondere???”. Lo scrive su Twitter il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. L'articolo Migranti: Salvini, Open Arms in Spagna, nasconde qualcosa? sembra essere il primo su Meteo Web.

Migranti - Open Arms fa rotta verso la Spagna : «Non ci fidiamo di Salvini» : La scelta della Ong motivata dalle minacce di una contro-inchiesta del ministro dell’Interno italiano sul bimbo e la madre morti in mare

Migranti : un'altra nave con 40 senza approdo. E Open Arms vira verso Spagna - 'dopo parole Salvini' : L'Italia aveva offerto un porto ma la ong spagnola ha rifiutato. Intanto, da 5 giorni, naviga una cargo tunisina che ha raccolto extracomunitari alla deriva. Ma Malta, Tunisia e Italia rifiutano l'...

Migranti - Open Arms : “La donna ferita in Spagna. In Italia diversi fattori critici : il primo sono le parole di Matteo Salvini” : Open Arms trasporterà in Spagna la donna ferita nel naufragio al largo delle coste libiche, e i due cadaveri recuperati accanto a lei. Perché, spiega la Ong catalana, “approdare in un porto Italiano presenta molti fattori critici: il primo sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che ha definito bugie e insulti la nostra ricostruzione“. La scelta arriva dopo che l’Italia aveva assegnato il porto di Catania come ...

