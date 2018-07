Le mafie di Roma sempre più come in Sicilia e Calabria

mafie - rapporto Dia : “A Roma gruppi criminali sempre più assimilabili a quelli di Sicilia - Calabria e Campania” : Il blitz contro il clan dei Casamonica risale solo ai ieri. E non si fatica a credere che “nella Capitale, tra i gruppi criminali, si evidenziano sempre di più organizzazioni assimilabili al modus operandi di associazioni mafiose, come quelle in Sicilia, Calabria e Campania“. Nell’ultimo rapporto semestrale della Direzione Investigativa Antimafia si legge che in alcune aree della Capitale ci sono formazioni criminali che, ...

mafie - rapporto Dia : a Roma sodalizio criminale tra gruppi autoctoni e clan storici : ... spesso formati da giovanissimi, ma "lontano dai riflettori" crescono le infiltrazioni della camorra nell'economia e nella pubblica amministrazione. A metterlo in evidenza è la Relazione Dia relativa ...

Armi - droga e tratta di esseri umani i business delle mafie' - Roma fuori controllo : infiltrazioni della malavita : "Lo scenario criminale nazionale continua ad essere segnato da una interazione tra i sodalizi italiani e quelli di matrice straniera". Così la Relazione semestrale della Dia, spiegando che "accanto al ...

Agromafie : un prodotto alimentare su cinque - che arriva sulle nostre tavole dall'estero - è fuorilegge : Dall'assemblea della Coldiretti arrivano altri spunti di riflessione importanti, perché riguardano ciò che mangiamo, la nostra salute e quella di chi lavora nell'agricoltura, dove spesso non sono ...

mafie - Mezzetti : 'Arrivate in Emilia-Romagna su chiamata dei privati' : Dunque, come emerso tra le pieghe di Aemilia, puntualizza Mezzetti, ' c'è una responsabilità del mondo economico privato , che in un periodo di dura crisi ha pensato di poter fruire di imprese e ...

Roma - approvato regolamento per la gestione dei beni confiscati alle mafie : Roma ha finalmente il suo regolamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Dove si parla di “giustizia sociale”, “accoglienza integrata” (migranti e diritti all’abitare) ed esclude, se non in via residuale, l’intervento dei privati. Un testo che ha recepito in extremis, attraverso un maxi-emendamento firmato dalla stessa presidente della Commissione capitolina Patrimonio e Politiche Abitative, Viviana Vivarelli – ...

Allarme agromafie - Caselli e Masini : "C'è del marcio nel piatto!" : Un pilastro dell'economia nazionale, che si avvantaggia del "grande appeal del made in Italy, un potentissimo ambasciatore di qualità nel mondo intero". Se l'equazione "italiani: spaghetti, pizza e ...