I rider hanno il contratto : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – Da oggi anche . I fattorini che con biciclette, scooter e motocicli portano nelle case merci, acquistate per lo più on line, hanno infatti il loro riconoscimento contrattuale, peraltro già previsto ma solo adesso articolato, nel contratto nazionale di lavoro della logistica, trasporti merci e spedizioni. Ne danno notizia congiuntamente le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti e le ...

I rider hanno il contratto : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – Da oggi anche . I fattorini che con biciclette, scooter e motocicli portano nelle case merci, acquistate per lo più on line, hanno infatti il loro riconoscimento contrattuale, peraltro già previsto ma solo adesso articolato, nel contratto nazionale di lavoro della logistica, trasporti merci e spedizioni. Ne danno notizia congiuntamente le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti e le ...

I rider hanno il contratto : Da oggi anche i rider hanno un loro contratto . I fattorini che con biciclette, scooter e motocicli portano nelle case merci, acquistate per lo più on line, hanno infatti il loro riconoscimento ...

La satira di Pio e Amedeo su Ermal Meta e i gommoni albanesi alla finale di Amici - il cantante : “Mi hanno fatto sorridere” (video) : Gelo in studio dopo la battuta (o quella che voleva essere) di Pio e Amedeo su Ermal Meta alla finale di Amici di Maria De Filippi, andata in onda eccezionalmente lunedì 11 giugno. Il duo foggiano ha fatto il suo ingresso in studio dopo la prima sfida tra Einar e Lauren, e ha dato il via ad una gag satirica sugli immigrati, tema caldo di giornata dopo la chiusura dei porti italiani da parte del ministro Salvini. Denominati "scrocconi per ...