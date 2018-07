Ecofuturo | a Padova il Festival che si occupa di nuove tecnologie | “Verso la conversione

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 luglio 2018)2018 quinta edizione sbarca adal 18 al 22 luglio per parlare di tecnologia in ambito ecologico, un appuntamento che nel corso degli anni ha saputo essere anzitutto un incontro tra amici uniti da un forte impegno ecologista. L’intento delè quello di sensibilizzare le persone sulle straordinarie opportunità che l’ecologia riserva per il futuro. Tanti gli argomenti che verranno trattati: l’uso dei pesticidi, il recupero e riutilizzo della Coz in terra, la riduzione della Co2 in cielo, i progetti rinnovabili, l’agricoltura bioenergetica e la rinascita delle lagune venete.nasce dalla convinzione degli organizzatori, tra cui Jacopo Fo, Fabio Roggiolani e Michele Dotti che in Italia esista un patrimonio straordinario di idee che riguarda il settore ecologico tuttora da valorizzare nelle sue diverse espressioni. Un mondo ...