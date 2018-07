' Di Maio | la segretaria di Pomigliano a 72mila euro l' anno' Lui | ' Vergognatevi | è onesta'

Chi è Assia Montanino - la segretaria di Luigi Di Maio : Assia Montanino è la segretaria di Luigi Di Maio e la donna che, in queste ore, è finita al centro delle polemiche. Giovane, bella e appassionata di politica, arriva da Pomigliano D’Arco, comune dell’hinterland napoletano in cui è nato e cresciuto anche il ministro. Sul sito del Ministero viene indicata come “segretario particolare” di Di Maio e la sua nomina a scatenato un’accesa polemica a causa dell’assenza del suo ...