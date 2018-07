D’Aversa | “il Parma ha meritato sul campo la serie A”

calcioweb.eu

: D'Aversa non ha dubbi: 'Consapevoli che disputeremo il campionato di Serie A': Ospite ai microfoni di Sky, il tecni… - ParmaLiveTweet : D'Aversa non ha dubbi: 'Consapevoli che disputeremo il campionato di Serie A': Ospite ai microfoni di Sky, il tecni… - francescatarant : RT @ParmaLiveTweet: Crociati, oggi non si pensa solo ai tribunali, ma anche al campo! Si gioca Parma-Naturno, ecco le scelte di Roberto D'A… - EptCaserta : Il solstizio d’estate è il giorno che annuncia la fine della primavera e l’inizio dell’estate. Si tratta di un feno… -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) “Dopo aver vinto due campionati di solito si parte con entusiasmo ma questo entusiasmo è stato smussato già da questa estate quando è uscita la notizia del processo, qualcosa di assurdo leggendo i messaggi di Calaiò. Ieri c’era delusione, c’era sconforto, quello che dobbiamo fare è pensare alcon tutto le nostre forze”. Sono le parole del tecnico del, Roberto D’Aversa, dopo la richiesta della procura Figc di 2 punti di penalizzazione per la squadra emiliana in merito all’accusa di tentato illecito sportivo per la vicenda dei messaggi inviati tramite Whatsapp da Emanuele Calaiò ai giocatori dello Spezia. Richiesta che, se accolta, precluderebbe ai ducali l’approdo inA. “Il rammarico è che dopo aver fatto qualcosa di storico, la società ha vinto 3 campionati di fila, era giusto ripartire con l’entusiasmo giusto ...