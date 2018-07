Vacanza choc | in hotel di lusso si risveglia ‘martoriata’ La storia che vi rovinerà il

“Irriconoscibile”. Renato Zero che succede? Foto choc dalla Vacanza. Il cantante paparazzato in condizioni imbarazzanti : è ridotto così : Gli anni passano per tutti e per gli uomini, si sa, la pancetta diventa un vero problema. Chiedere, ad esempio, a Renato Zero. Qualche chilo di troppo per il cantante, immortalato dai Fotografi del settimanale “Chi” durante le vacanze in Sardegna. Il sorcino sta trascorrendo qualche giorno all’insegna del relax a Porto Cervo ed è apparso in sovrappeso. Un fisico un bel po’ appesantito con pancia in evidenza per ...