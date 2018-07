Occhionero | per i fratelli spioni arriva la condanna

Roma : condannati fratelli Occhionero per cyberspionaggio - 5 anni a Giulio e 4 a Francesca Maria : E' arrivata la sentenza per il processo per cyberspionaggio dei fratelli Occhionero , arrestati il 9 gennaio del 2017 con l'accusa di accesso abusivo a sistema informatico. Il Tribunale di Roma , ...

