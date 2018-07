Migranti | Battelli M5s | “Chiusura porti? No | faremo accoglienza ma nella legalità

ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 luglio 2018) “L’Italia non vuole chiudere ia nessuno, ma vuole innanzitutto eliminare il business dell’immigrazione illegale e questa è una battaglia che il M5s ha sempre fatto, anche quando era all’opposizione. E per fare questo dobbiamo avere l’aiuto di tutti gli Stati membri della Ue“. Sono le parole del presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera, Sergio, intervistato da Giovanna Reanda per Radio Radicale. Il deputato M5s esalta l’operato del governo Conte in materia di politica migratoria: “Per la prima volta altri Paesi della Ue hanno offerto aiuto all’Italia e questo non era mai successo. Per quanto riguarda i, dobbiamo trovare una soluzione e quello che ha detto Salvini io lo condivido“. La giornalista gli fa notare una evidente contraddizione tra la posizione del M5s e quella di Salvini sulla ...