Martina riparte da Tor Bella Monaca e dallo Zen

(Di martedì 17 luglio 2018) "Ma a Torchi v'ha mai visto", tuonava il 19 maggio Pina Cocci, delegata all'assemblea del Pd. Era maggio, all'Hotel Ergife si doveva parlare di come eleggere il successore di Matteo Renzi, dimessosi da segretario in seguito alla pesante sconfitta alle elezioni politiche. Ma siccome erano i giorni di un possibile accordo con M5s per il governo si decise, tra il caos e le polemiche, di rinviare la discussione. Due mesi dopo Mauriziodecide di tenere la prima riunione della sua segreteria proprio nella periferia est di Roma. Il messaggio è "ripartire dai territori", un mantra a sinistra quando si tratta di affrontare la crescente difficoltà di consenso e radicamento nelle periferie.prova a evitare il rischio che resti solo una formula magica mettendo a punto una serie di tappe in zone difficili del paese. In agenda c'è già un nuovo ...