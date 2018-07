Maltempo Umbria | violento temporale nella notte | diverse decine di interventi

meteoweb.eu

: Maltempo, mezza Umbria nella tempesta di fulmini e vento: molti i danni, auto schiacciate da alberi - PerugiaToday : Maltempo, mezza Umbria nella tempesta di fulmini e vento: molti i danni, auto schiacciate da alberi - CorriereUmbria : Maltempo: albero cade su un'auto, donna salva per miracolo - Corriere dell'Umbria - LaVoceDelTerrit : Decine di interventi dei Vigili del Fuoco per il maltempo in Umbria -

(Di martedì 17 luglio 2018)inglidei vigili del fuoco in gran parte della regione. Particolarmente colpita la zona dell’Orvietano. I pompieri sono intervenuti soprattutto per alberi e rami caduti per il vento ma anche per allagamenti di sottopassi e scantinati. Nell’Orvietano le piante hanno colpito anche una vettura e la facciata di una casa, senza conseguenze per le persone. In provincia di Perugia glisi sono concentrati tra Foligno, Spoleto e la zona del Trasimeno. L'articolodiMeteo Web.