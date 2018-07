Chievo | Procura Figc chiede 15 punti di penalizzazione per le plusvalenze fittizie

La Procura Figc chiede la serie B per il Chievo e 36 mesi di inibizione per Campedelli : La Procura della Figc guidata da Giuseppe Pecoraro ha chiesto, come anticipato ieri dall'Ansa, una dura penalizzazione per il Chievo, con la conseguente retrocessione in serie B: quindici punti, da ...

La procura della FIGC ha chiesto la retrocessione in Serie B per il Chievo Verona : Il procuratore della FIGC ha chiesto al Tribunale sportivo federale una penalizzazione di 15 punti per il Chievo Verona da applicare alla classifica finale della passata stagione di Serie A. Se accettata, la penalizzazione chiesta per la contabilizzazione nei bilanci The post La procura della FIGC ha chiesto la retrocessione in Serie B per il Chievo Verona appeared first on Il Post.

Il Chievo ed il Parma rischiano la retrocessione d'ufficio dopo le accuse della Procura : A circa un mese dall'inizio del campionato, due club di Serie A rischiano di non potervi partecipare, infatti il Chievo Verona e il Parma dovranno aspettare il giudizio del Tribunale Federale, con il processo che inizierà già martedì, in quanto accusate, l'una, il Chievo Verona, di plusvalenze fittizie, mentre la società emiliana per presunto illecito sportivo. Tutto accade in un momento storico per il calcio italiano dove l'arrivo di Cristiano ...

