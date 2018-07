Batwoman | al via i lavori per la nuova eroina di The CW

ilnotiziangolo

: Batwoman: The CW sta sviluppando la serie - GioelePaglia : Batwoman: The CW sta sviluppando la serie - Rebecca38538392 : Batwoman, la nuova serie tv CW: la protagonista sarà lesbica: - StanzoneRotondo : The CW dà il via libera ad una serie spin-off su Batwoman -

(Di martedì 17 luglio 2018)è in lavorazione grazie al contributo geniale di Greg Berlanti e Caroline Dries. Il debutto del nuovo personaggio drama avverrà nel crossover dell’Arrowverse che andrà in onda questo dicembre. E non solo, perché secondo gli ultimi rumors sembra proprio che il network preveda di ampliare ancora di più il mondo ispirato ai fumetti della DC Comics.potrà contare inoltre sulla creatività dell’ideatore dell’universo DC, una vera garanzia. Kate Kane si trasforma inIl nuovo personaggio ci verrà presentato grazie alla sua doppia vita, come è facile immaginare. Da un lato abbiamo infatti Kate Kane, con una particolare giustizia sociale e la determinazione di dare sfogo ai propri pensieri. Dall’altro abbiamo, la concretizzazione di questi suoi desideri e pronta a proteggere la popolazione di Gotham dalla violenza crescente. Nessun uomo ...