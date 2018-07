Violento nubifragio si abbatte sul Mugello | piante divelte | disagi

Maltempo - Violento nubifragio in Veneto : decine di interventi : Maltempo, violento nubifragio in Veneto: decine di interventi Maltempo, violento nubifragio in Veneto: decine di interventi Continua a leggere L'articolo Maltempo, violento nubifragio in Veneto: decine di interventi proviene da NewsGo.

Violento nubifragio e grandine sul Veneziano : Riviera e Miranese restano al buio - alberi sradicati e disagi al traffico : Domenica 8 luglio una forte tempesta si è abbattuta, introno alle 21, sul Veneziano, in particolare Dolo, Mira e Salzano, a pochi chilometri da Marghera e Venezia. Diversi comuni sono rimasti senza elettricità, mentre gli alberi sono caduti sulle strade, con conseguenti disagi al traffico. Tre anni fa, nello stesso periodo, un tornado aveva interessato le stesse zone della Riviera, provocando un morto, decine di feriti e circa cento ...

Violento nubifragio e tromba d'aria : danni e strade bloccate : Un Violento temporale con fortissime raffiche di ventosi è abbattuto domenica sera in provincia di Venezia. Ingenti i danni, centinaia le chiamate ai vigili del fuoco. Ore di preoccupazione tra Dolo, Mira e...

Violento nubifragio - fiume d'acqua e fango in strada : Il maltempo ha provocato nel pomeriggio-sera di martedì disagi in val di Fassa e, in particolare a Moena (Trento). Non si segnalano problemi alle persone. L'acqua, rilasciata dai pendii del passo San...

Violento nubifragio in Val Sabbia - strade ridotte a fiumi di fango : Ingenti danni in Val Sabbia (Brescia) per un Violento nubifragio che si è abbattuto in zona nella mattinata di martedì. La situazione più critica si registra ad Odolo, come si vede nel video, con strade ridotte a fiumi di fango...

Maltempo : Violento nubifragio a Nord di Padova (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Di fronte a questi eventi, imprevedibili ma tutt’altro che rari, Coldiretti Padova ribadisce come gli effetti dei cambiamenti climatici si fanno sentire in agricoltura e condizionino intere annate: "Come ripetiamo da tempo - afferma il direttore di Coldiretti Padova Giova

Maltempo : Violento nubifragio a Nord di Padova : Ci vorrà tutto il giorno e probabilmente anche parte della giornata di domani perché la situazione torni alla normalità nell’area a Nord di Padova interessata dal violento nubifragio di oggi. Una grande quantità d’acqua è caduta in poco tempo tra Villafranca, Limena, Vigodarzere, Curtarolo, Campo San Martino e Cadoneghe, provocando estesi allagamenti in campagna, interessando prati stabili nel pieno della fienagione, terreni nei ...

Maltempo : Violento nubifragio a Nord di Padova : Padova, 29 mag. (AdnKronos) – Ci vorrà tutto il giorno e probabilmente anche parte della giornata di domani perché la situazione torni alla normalità nell’area a Nord di Padova interessata dal violento nubifragio d oggi. Una grande quantità d’acqua è caduta in poco tempo tra Villafranca, Limena, Vigodarzere, Curtarolo, Campo San Martino e Cadoneghe, provocando estesi allagamenti in campagna, interessando prati stabili nel pieno ...

