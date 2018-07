Serie B | ufficiale il fallimento del Cesena | la società ripartirà dai dilettanti

Mercato Serie A - ufficiale : Mike James è di Milano : ROMA - La notizia era nell'aria da tempo e adesso è arrivata anche l'uffucialità: Mike James è il quinto colpo di Mercato dell'Olimpia Milano in vista della stagione 2018/2019. Il play-guardia ...

Ufficiale la data di messa in onda di You : la Serie con Penn Badgley e Shay Mitchell arriverà in Italia? : Un piccolo poster ha reso Ufficiale la data di messa in onda di You. Nelle scorse settimane abbiamo parlato della nuova serie tv thriller che mette insieme l'amato protagonista di Gossip Girl e la sexy mora di Pretty Little Liars e adesso c'è finalmente qualche novità sulla programmazione Usa e non solo. Penn Badgley e Shay Mitchell saranno tra i protagonisti della serie Lifetime che debutterà il prossimo 9 settembre negli Usa. Una storia ...

Con l’arrivo di Good Girls su Netflix diventa ufficiale il rinnovo della Serie per una seconda stagione : L'arrivo di Good Girls su Netflix coincide con l'ufficializzazione da parte di NBC del rinnovo per una seconda stagione della serie a metà tra dramma e commedia tutta al femminile. Nata come dramedy di metà stagione e interpretata da Christina Hendricks, Retta e Mae Whitman (tra i co-protagonisti Reno Wilson, Manny Montana, Lidya Jewett, Izzy Stannard e Matthew Lillard), la serie ha debuttato all'inizio dell'anno su NBC ottenendo una media ...

Ritardo ufficiale per alcuni Samsung Galaxy sull’aggiornamento Oreo : occhio alla Serie A e J : La questione inerente il rilascio di nuovi aggiornamenti software per i Samsung Galaxy è da sempre caldissima. Sono trascorsi pochi giorni da quando ho avuto modo di condividere con voi la notizia riguardante l'obbligatorietà nel portare a termine il download di un determinato firmware, dopo aver rifiutato per almeno dieci volte il pacchetto software. Oggi 4 luglio, invece, tocca fare i conti con un altro aspetto, perché per la prima volta una ...

Suburra La Serie sbarca su Rai2 per cinque serate : la conferma ufficiale alla presentazione dei palinsesti Rai : Lo avevamo annunciato già qualche settimana fa che Subura La Serie sarebbe stato uno dei gioiellini dell'autunno di Rai2 e la conferma ufficiale è arrivata proprio durante la presentazione dei palinsesti Rai che si è tenuta ieri a Milano. Proprio nel video che ha mostrato la carrellatta delle fiction e delle Serie che arriveranno il prossimo autunno in casa Rai si sono visti anche Spadino, Lele e Aureliano alle prese con il loro losco affare per ...

Serie B - Grosso-Verona ufficiale : "Non vedo l'ora di iniziare" : Resta in Serie B ma si trasferisce in Veneto, all'Hellas che ha ufficializzato l'arrivo del campione del mondo , con l'Italia nel 2006, questo pomeriggio: "L'Hellas Verona FC comunica di aver ...

Ufficiale - i diritti tv della Serie A 2018/21 assegnati a Sky e Perform : “I tre pacchetti sono stati assegnati a Sky e Perform. Mediaset non ha presentato nessuna offerta. Le offerte sono state migliori a rispetto a quanto ci aspettavamo”. Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha annunciato l’assegnazione dei tre pacchetti principali per i diritti tv della Serie A per il 2018/21 a Sky e Perform. [IN […] L'articolo Ufficiale, i diritti tv della Serie A 2018/21 assegnati a Sky e Perform è ...

Milan - ufficiale la prima squadra femminile : giocherà in Serie A al posto del Brescia : Il Milan entra dalla porta principale nel calcio femminile. Il club rossonero ha acquistato il titolo sportivo del Brescia e per la prima volta parteciperà al campionato di Serie A, dalla prossima ...

Serie A - Var 2017-2018 : report ufficiale/ Tecnologia promossa - errori arbitrali allo 0.89% - 2023 check : Serie A, Var 2017-2018: report ufficiale, Tecnologia promossa, errori arbitrali allo 0.89%, 2023 check. Il primo bilancio della video assistant referee è senza dubbio positivo(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 16:28:00 GMT)

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpo ufficiale del Napoli - pazze idee di Juve - Lazio e Cagliari - asse Torino-Spal : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Altra giornata caldissima in Serie A. Il Napoli è scatenato in queste ore di Calciomercato, importanti trattative in entrata ed uscita, i prossimi giorni si preannunciano ancora più caldi. Il presidente De Laurentiis ha deciso di uscire allo scudetto, ecco l’intervista a ‘Il Corriere dello Sport’, annunciato l’arrivo di Verdi: “Giuntoli ha fatto tutto ieri sera con Branchini, giusto ...

Fifa 19 : forse anche la Serie B con licenza ufficiale? : Offerta! Call of Duty Black Ops IIII - PlayStation 4 Black Ops è tornato!; call of Duty : Black Ops 4 proporrà un'esperienza di gioco completamente nuova e rivoluzionerà una delle Serie più vendute nella storia di Call of DutyPer i fan di Call of Duty, giovedì 17 maggio Activision (Nasdaq: ATVI) e il pluripremiato […] L'articolo Fifa 19: forse anche la Serie B con licenza ufficiale? proviene da I Migliori di Fifa.

Serie C - Vicenza : ufficiale l'acquisto da parte di Rosso : Vicenza - E' arrivata nella tarda mattinata di oggi, in Tribunale, l'ufficialità dell'assegnazione del Vicenza Calcio Spa, dichiarato fallito lo scorso gennaio e che ha chiuso il concordato l'altro ...

