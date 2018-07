THE HANDMAID' S TALE - Recensione 2x13 The Word SEASON FINALE

THE Handmaid’s Tale ha un problema con la realtà. Che gli costa carissimo : È stata la stagione della gravidanza. 12 puntate per partorire un bambino, il compito delle ancelle, tra tentativi di fughe, omicidi, suicidi e un clamoroso finale che inizia a rilasciare molta della tensione accumulata in due annate dando soddisfazione al pubblico e dolore ai cattivi. Non si può nascondere che la seconda stagione di The Handmaid’s Tale sia stata quantomeno alTalenante, funestata da molti episodi che hanno allungato il brodo in ...

Emmy Awards 2018 - le nomination : è sfida tra Game of Thrones e THE Handmaid's Tale : L'anno scorso è stata l'edizione di The Handmaid's Tale e di Big Little Lies, questa, probabilmente, vedrà la riscossa di Game of Thrones dopo un anno di assenza. Le nomination degli Emmy Awards 2018, annunciate oggi, rivelano i grandi protagonisti della serialità americana che, il 17 settembre prossimo, si sfideranno per ottenere l'ambita statuetta, che sarà consegnata al Microsoft Theatre di Los Angeles, in una serata condotta da ...

Emmy 2018 : THE Handmaid's Tale e THE Crown tra le serie con più nomination : La cerimonia di premiazione si svolgerà il 17 settembre, trasmessa dalla NBC , e la serata sembra destinata a essere orientata verso il mondo femminile, forse grazie al traino di movimenti come Time'...

THE Handmaid’s Tale - una polemica social cancella i vini ispirati alla serie tv : Mentre la seconda stagione di The Handmaid’s Tale si avvia alla conclusione con un picco di tensione e drammaticità, le controversie escono dal piccolo schermo per invadere anche la realtà. Pare infatti che nei giorni scorsi fosse emersa l’idea di realizzare una linea di vini ispirati ufficialmente ai personaggi della serie da noi in onda su TimVision. Due rossi, nominati a partire dalle ancelle Difred e Diglen (“un complesso ...

THE HANDMAID'S TALE - Una sola parola : basta! : Ben ritrovati con l'anteprima del tredicesimo e ultimo episodio della seconda stagione di The HANDMAID'S TALE, in arrivo oggi su Hulu. L'episodio si intitola "The Word" e vedrà le conseguenze degli eventi tragici che abbiamo visto nella puntata precedente, che fanno trapelare un esito scioccante per i nostri protagonisti.ARTICOLI CORRELATI: THE HANDMAID'S TALE - Recensione 2x12 "Postpartum"Cominciamo con la sinossi:"Serena e le altre mogli ...

THE HANDMAID'S TALE - Recensione 2x12 "Postpartum" : Ormai vicina alla sua conclusione, la seconda stagione di The HANDMAID'S TALE propone un episodio che svela il destino di June e della piccola Holly, ma anche della sfortunata Emily, in un insieme di vicende tetre, con un momento che rimette di nuovo tutto in discussione. "Postpartum" affronta gli eventi successivi alla nascita di Holly, i quali vedono una June inizialmente esclusa dalla vita della piccola e una duplice dipartita dal sapore ...

THE HANDMAID'S TALE - Che succede dopo il parto? : Ben ritrovati con l'anteprima del dodicesimo e penultimo episodio della seconda stagione di The HANDMAID'S TALE, in arrivo oggi su Hulu. L'episodio si intitola "Postpartum" e appunto mostrerà gli eventi successivi alla nascita di Holly, caratterizzati da nuove sistemazioni e reazioni violente.ARTICOLI CORRELATI: THE HANDMAID'S TALE - Recensione 2x11 "Holly"Cominciamo con la sinossi:"Offred viene mandata in un posto familiare. Nick viene scosso ...

THE HANDMAID'S TALE - Recensione 2x11 "Holly" : Finalmente il momento tanto atteso è arrivato a due episodi dalla conclusione della seconda stagione di The HANDMAID'S TALE, in una puntata ruotante attorno a questo evento fondamenTALE ed estremamente decisivo per il percorso di June. Il titolo dell'episodio non è altro che il nome della madre di June, "Holly", utilizzato per la piccola neonata che accompagnerà la vita della nostra protagonista. Diretto da Daina Reed e scritto dagli showrunner ...

THE Handmaid's Tale - il cameo di Oprah Winfrey : il video : Anche nel distopico mondo di Gilead i mass media hanno una regina e si chiama Oprah Winfrey: proprio oggi giovedì 28 giugno arriva in Italia l'undicesima episodio di The Handmaid's Tale, in esclusiva ...

THE HANDMAID'S TALE - La pericolosa sfida di June : Ben ritrovati con l'anteprima dell'undicesimo episodio della seconda stagione di The HANDMAID'S TALE, in arrivo quest'oggi su Hulu. L'episodio si intitola "Holly" e riprende la vicenda dallo sconvolgente finale della puntata precedente, che ha visto June sola e isolata in un luogo sperduto dopo il suo breve ricongiungimento con Hannah.ARTICOLI CORRELATI: THE HANDMAID'S TALE - Recensione 2x10 "The Last Ceremony"Cominciamo con la sinossi:"Offred ...

THE HANDMAID'S TALE - Recensione 2x10 "THE Last Ceremony" : A tre episodi dalla conclusione della sua seconda stagione, The HANDMAID'S TALE tira fuori un altro episodio ricco di emozioni, potenti e contrastanti, che sfociano di nuovo in un esito più incerto che mai. "The Last Ceremony" rimette di nuovo tutto in discussione, portando dei momenti inaspettati, uno su tutti, all'interno del percorso della sfortunatissima June. La regia rimane a Jeremy Podeswa, mentre la sceneggiatura viene affidata a Yahlin ...

THE HANDMAID'S TALE - Che il travaglio abbia inizio... : Ben ritrovati con l'anteprima del decimo episodio della seconda stagione di The HANDMAID'S TALE, in arrivo oggi su Hulu. L'episodio si intitola "The Last Ceremony", facendo presagire che l'atteso momento sta per arrivare, ma sarà accompagnato da fasi tese e sorprendenti, almeno per June.ARTICOLI CORRELATI: THE HANDMAID'S TALE - Recensione 2x09 "Smart Power"Cominciamo con la sinossi:"Una frustrata Serena diventa disperata. Il Comandante prova a ...

THE HANDMAID'S TALE - Recensione 2x09 "Smart Power" : Le cose iniziano a muoversi nel mondo di The HANDMAID'S TALE, grazie a un episodio che esplora come la realtà di Gilead è vista dal mondo esterno e come non sempre le ingiustizie sono completamente taciute. "Smart Power" si sviluppa in modo intelligente, come da titolo, ma di certo non per chi si aspettava che le proprie azioni restassero impunite e gettate nel dimenticatoio, piuttosto succede a favore di chi subisce quest'oppressione così ...

THE HANDMAID'S TALE - Tentazione e risentimento : Ben ritrovati con l'anteprima del nono episodio della seconda stagione di The HANDMAID'S TALE, in arrivo quest'oggi su Hulu. L'episodio si intitola "Smart Power" e vedrà i Waterford condurre un importante viaggio, che li porterà più vicini a due personaggi che si trovano a Little America, fra qualche Tentazione e un forte senso di colpa.ARTICOLI CORRELATI: THE HANDMAID'S TALE - Recensione 2x08 "Women's Work"Cominciamo con la sinossi:"I Waterford ...