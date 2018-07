Michelle Hunziker acrobazie in acqua con il marito Tomaso Trussardi

L'estate di Michelle Hunziker - mamma felice all'Aquafan di Riccione : Tempo di relax per Michelle Hunziker. Messi da parte gli impegni televisivi, la showgirl di origini svizzere si gode l'estate accanto agli affetti più cari. Nei giorni scorsi...

Michelle Hunziker smentisce : "Non sono incinta" (video) : Lei non l'ha mai nascosto, il quarto figlio lo vorrebbe, ma Michelle Hunziker, che in questi giorni si sta godendo le vacanze con la sua prima figlia Aurora e con la quale ha lavorato recentemente in tv per la trasmissione di Canale 5 Vuoi scommettere, è dovuta ricorrere ai social per smentire le voci che la davano con un pancino sospetto e spegnere l'entusiasmo dei fan che si erano scatenati nei commenti, sperando nella buona notizia:Nel suo ...

Michelle Hunziker incinta? Su Instagram smentisce la gravidanza : Michelle Hunziker incinta per la quarta volta? La presentatrice svizzera elimina ogni dubbio sulle stories di Instagram. Non è in dolce attesa. La bella Michelle, 41 anni, aveva postato qualche giorno fa una foto con un abito morbido che sembrava nascondere un pancino sospetto. Non è la prima volta in questi ultimi mesi che il gossip si scatena su una presunta quarta gravidanza della bionda Hunziker. Durante l’inaugurazione della MSC ...

La Svezia vince e Michelle Hunziker paga la scommessa : Una scommessa è una scommessa. Quando la Svezia ha battuto la Svizzera (1 a 0), agli ottavi di finale di questi Mondiali di Russia, a Michelle Hunziker, nata in Canton Ticino, non è rimasto altro che pagare pegno. L’aveva promesso all’amica e collega svedese, Filippa Lagerback. Così la conduttrice, in vacanza a Milano Marittima, è salita su un palco, sventolando – suo malgrado – la bandiera di Stoccolma. «Con il cuore a ...

Svezia-Svizzera e la scommessa tra Michelle Hunziker e Filippa Lagerback : Due bionde e una scommessa. Michelle Hunziker, 41 anni, e Filippa Lagerback, 43, si sono strette la mano e si sono ripromesse di pagare pegno. In ballo, la sfida per conquistare i quarti di finale di questi Mondiali di Russia tra Svezia e Svizzera. Le conduttrici, una nata in Canton Ticino, l’altra a Stoccolma, in assenza dell’Italia fanno infatti il tifo solo per i loro Paesi d’origine. Le due squadre scendono in campo, a San ...

