Via libera alla nave Diciotti al porto di Trapani | 2 i denunciati

Carles Puigdemont - l’ex presidente catalano verso l’estradizione. Manca solo il Via libera della corte federale tedesca : Carles Puigdemont verso l’estrazione. La corte d’Appello dello Schleswig-Holstein ritiene che la consegna dell’ex presidente catalano, fermato in Germania il 25 marzo scorso, alla Spagna sia ammissibile per il reato di malversazione, ma non per quello di ribellione. La decisione finale spetterà comunque alla corte di giustizia federale. Puigdemont era stato fermato dalla polizia tedesca mentre attraversava in auto la frontiera fra ...

Chelsea - Via libera Sarri : Higuain in attesa : Come preannunciato nei giorni scorsi la giornata di ieri, 11 luglio, doveva essere ed è stata decisiva per il via libera del Napoli a Maurizio Sarri . Le parole di Aurelio De Laurentiis per la prima ...

Decreto Dignità - Di Maio apre ai voucher : 'Sì nell'agricoltura e nel turismo'. Via libera della Lega sullo stop ai vitalizi : L'accordo raggiunto nella maggioranza sul provvedimento prevede di introdurre modifiche solo alla Camera, per poi blindarlo al Senato -

Turismo - Via libera all'aumento di camere e posti letto nei B&B : Approfondimenti B&B abusivo in centro, a Salerno: nei guai il titolare e la proprietaria 18 ottobre 2017 La Legge Annuale di Semplificazione 2018 approvata dal Consiglio della Regione Campania , ...

CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS : HA FIRMATO!/ Ultime notizie : Via libera dal Real Madrid - tutti i dettagli : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS: accordo col Real Madrid. Ultime notizie, in Spagna sicuri: annuncio entro 48 ore. Non sono emersi ancora i dettagli economici sull'intesa(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 17:08:00 GMT)

Cristiano Ronaldo-Juventus – Operazione ai dettagli - oggi il Via libera di Mendes : mancano solo le firme : Operazione in dirittura d’arrivo, mancano solo le firme per l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus: il colpo del secolo è servito Cristiano Ronaldo alla Juventus, ormai è fatta. L’asso portoghese è praticamente un nuovo giocatore bianconero, mancano solo le firme prima dell’ufficialità, con l’Operazione che è davvero in stato avanzato. In settimana verrà definito tutto, l’offerta di cento milioni di ...

Cristiano Ronaldo alla Juve : telefonata con Allegri - in attesa del Via libera dal Real : Florentino vuole una dichiarazione pubblica di addio del portoghese, l'incontro con Mendes può sbloccare tutto

Thailandia - al Via le operazioni per liberare i 12 ragazzini intrappolati : 2 sub ne porteranno fuori uno per volta : Sono iniziate le operazioni per far uscire i 12 ragazzi e il loro allenatore di football intrappolati nella grotta Tham Luang nel nord della Thailandia. Lo ha annunciato il capo della missione. “Oggi è il giorno. I ragazzi sono pronti ad affrontare qualsiasi sfida”, ha detto il capo dei soccorsi Narongsak Osottanakorn ai giornalisti vicino al sito della grotta. Si immergeranno 2 sub per ciascuna persona costretta nella cava. Nel ...

Maglietta rossa - l’iniziativa di Libera sui migranti. SaViano : “Mettiamoci nei loro panni”. Salvini : “Non l’ho trovata” : Sono migliaia le adesioni di associazioni, comitati, scuole, musicisti, giornalisti, scrittori, singoli cittadini che hanno risposto all’appello “Una Maglietta rossa per fermare l’emorragia di umanità” da indossare oggi, sabato 7 luglio, promosso da Libera e Gruppo Abele, Arci, Legambiente, Anpi e dal giornalista Francesco Viviano. C’è anche un appuntamento, dalle ore 11 in Piazza Immacolata San Lorenzo a Roma, con la presenza ...

Thailandia - ragazzi bloccati nella grotta : “Il recupero è possibile - si attende il Via libera” : “Ci sono le condizioni adatte per tentare un recupero dei 12 ragazzi intrappolati nella grotta Tham Luang con il loro allenatore, ma un via libera alle operazioni ancora non c’è e i soccorritori puntano a far calare ancora di più il livello dell’acqua finché il tempo concede una tregua dalle piogge, in modo da minimizzare i rischi.” Lo ha detto questa mattina il governatore Narongsak Osatanakorn, responsabile delle ...

Il governo dà il Via libera alla candidatura ai Giochi. E il Coni sceglierà la città : alla fine il governo ha deciso per il via libera. Passando la palla al Coni per la scelta della città che dovrà candidarsi per le Olimpiadi del 2026. Sul campo ci sono gli scontri tra la Cortina del governatore Zaia (Lega) e la Torino della grillina Appendino,"Il Consiglio dei ministri - si legge nel comunicato diffuso da Palazzo Chigi - preso atto della volontà espressa dai Comuni di Cortina, Milano e Torino di candidarsi a ospitare i Giochi ...

Olimpiadi invernali 2026 - Via libera del governo : 'Ora tocca al Coni' : 'Il governo appoggia la candidatura dell'Italia per le Olimpiadi invernali del 2026, ma a precise condizioni', fa sapere il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti. Concetto ...

Sanità : Sicilia - Via libera a concorso per 317 dirigenti anestesisti : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - Via libera al concorso pubblico per 317 posti a tempo indeterminato di dirigente medico di Anestesia e Rianimazione nelle Aziende sanitarie provinciali e ospedaliere della Sicilia. L'assessore alla Salute Ruggero Razza ha firmato una direttiva indirizzata ai vertici del

Calciomercato Milan - Mirabelli in esclusiva : 'Nessuno parte o arriva senza il Via libera di Gattuso' : Sulla questione è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli , che ha confermato come in questo momento la società rossonera sia ferma sul mercato.