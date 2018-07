Firmato accordo Carabinieri-Coldiretti a tutela della filiera agroalimentare e

Bari - Firmato l accordo per lo spazioporto di Grottaglie 'Dalla Puglia si potrà partire in orbita' : ... al di là del turismo, come ad esempio il lancio di piccoli satelliti, formazione degli astronauti, scienza in microgravità o test di nuove tecnologie'. Tags Argomenti: Voli suborbitali provincia ...

Bari - Firmato l accordo per lo spaziocorto di Grottaglie 'Dalla Puglia si potrà partire in orbita' : ... al di là del turismo, come ad esempio il lancio di piccoli satelliti, formazione degli astronauti, scienza in microgravità o test di nuove tecnologie'. Tags Argomenti: Voli suborbitali provincia ...

La Puglia parte in orbita : Firmato accordo per spazioporto Grottaglie : ...commerciali a fini scientifici è un esempio di come i partenariati pubblico-privato possano soddisfare le crescenti esigenze delle agenzie globali per un maggiore accesso spaziale alla scienza'.

È stato Firmato l’accordo sindacale per i lavoratori Embraco : passeranno a una nuova azienda : Dopo un lungo e complesso confronto sindacale durato mesi, è stato firmato l’accordo per il riavvio delle attività industriali nello stabilimento Embraco di Riva di Chieri, in provincia di Torino. All’azienda produttrice di compressori frigoriferi, per i marchi del gruppo The post È stato firmato l’accordo sindacale per i lavoratori Embraco: passeranno a una nuova azienda appeared first on Il Post.

Roma - Firmato l'accordo per l'area pedonale davanti all'Auditorium : ... in modo da migliorare la fruizione dell'Auditorium e incrementare le attività culturali di fronte al principale spazio della Capitale che ospita concerti, incontri, spettacoli. Una convenzione ...

Hyundai e Audi - insieme per le (future) auto Fuel Cell. Firmato l’accordo : Audi e Hyundai hanno siglato una partnership per lo sviluppo congiunto di tecnologie e componentistica per veicoli Fuel Cell. Si tratta di un accordo plurennale di cross-licensing (concessione reciproca di licenze) per la condivisione di brevetti, sia esistenti che futuri, che comprende anche l’estensione alle rispettive affiliate, cioè Kia e Volkswagen. Un asse, quello tedesco-coreano, che è stato sancito dalle firme del ...

Prima Industrie : Firmato in Cina l'accordo per l'acquisizione del 19% della societa' Lead Laser : ... pari a circa 64 milioni di euro, e punta ad accrescere la propria quota di mercato nel settore delle macchine Laser 2D, il più grande al mondo per dimensioni e tasso di crescita. , RV - www.

Prima Industrie - Firmato accordo per acquisizione 19% di Lead Laser : Prima Industrie , spiega una nota, punta ad accrescere la propria quota di mercato nel settore delle macchine Laser 2D , il più grande al mondo per dimensioni e tasso di crescita.

Prima Industrie - Firmato accordo per acquisizione 19% di Lead Laser : Teleborsa, - Prima Industrie annuncia che la società controllata Prima Power Suzhou, di cui detiene i l 70%, ha firmato lo scorso venerdì , 15 giugno, l' accordo per l'acquisizione di una ...

Macedonia - Firmato l'accordo storico con la Grecia : A pochi giorni dall'annuncio ufficiale, oggi Grecia e Macedonia hanno siglato l'accordo che mette fine a una diatriba lunga quasi 30 anni sul nome dell'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia.Il nome Repubblica di Macedonia fu scelto nel 1991 in seguito alla separazione dalla Jugoslavia, ma la Grecia avviò prontamente una disputa su quel nome, lo stesso che indica l'attuale regione greca della Macedonia, a nord del Paese proprio al confine con ...

Macedonia - Firmato lo storico accordo tra Atene e Skopje sul cambio del nome : violente proteste dei nazionalisti greci : Repubblica di Macedonia del Nord. È questo il compromesso raggiunto da Skopje e Atene sul nome che dovrà avere lo stato dell’ex Jugloslavia, divenuto indipendente nel 1991 con il nome di Macedonia. Una scelta, quella di utilizzare la denominazione di una storica regione della grecia, che ha aperto una questione diplomatica risolta domenica, dopo anni di tensioni tra i due stati dei Balcani. Ma manca ancora l’ultimo tassello del ...

Macedonia - Firmato l’accordo con la Grecia per cambiare il nome del Paese : Macedonia, firmato l’accordo con la Grecia per cambiare il nome del Paese Presente anche l’Alto rappresentante Ue Federica Mogherini Continua a leggere L'articolo Macedonia, firmato l’accordo con la Grecia per cambiare il nome del Paese proviene da NewsGo.

Macedonia del Nord - Firmato l’accordo con Grecia/ Il cambio nome della Repubblica slava ‘benedetto’ da Ue-Onu : Macedonia del Nord, l'accordo firmato con la Grecia cambia il nome della Repubblica slava: ecco cosa è successo tra Tspiras e Zoev, la sigla "benedetta" da Unione Europea e Onu(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 13:21:00 GMT)

Grecia-Macedonia - Firmato storico accordo su nome sarà Repubblica della Macedonia del Nord : L'accordo inizia a chiudere una delle controversie diplomatiche più lunghe - e forse più arcane - del mondo, iniziate 27 anni fa con la dichiarazione di indipendenza della Macedonia, ma le cui ...