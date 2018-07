: #Avellino, #Bari e #Cesena esclusi dalla B. I ricorsi entro lunedì. Lo scempio continua. La colpa è soprattutto di… - zazzatweet : #Avellino, #Bari e #Cesena esclusi dalla B. I ricorsi entro lunedì. Lo scempio continua. La colpa è soprattutto di… - MatteoPedrosi : Sentenza Covisoc: #Avellino, #Bari e #Cesena escluse dalla B. Ricorsi entro il 16 luglio. - fantagazzetta : #SerieB, brutte notizie: la #Covisoc respinge le iscrizioni di #Bari, #Cesena e #Avellino -

non idonee all' iscrizione allaB.Lo ha stabilito la Co.Vi.Soc, Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche. I tre club hanno tempo fino a lunedì 16 per fare ricorso, ricapitalizzare e mettersi in regola con i pagamenti arretrati di Irpef e degli stipendi dei calciatori. Diverse le posizioni. Almancano 3 milioni per l'aumento di capitale. L'deve completare la ricapitalizzazione. Ilnon ha l'accordo con l'Agenzia delle Entrate sul debito.(Di giovedì 12 luglio 2018)