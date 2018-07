Wimbledon 2018 | analisi tabellone maschile | ostacolo Raonic per Roger Federer Rafael

Calendario Wimbledon 2018 - il programma di lunedì 9 luglio : gli orari e i giocatori impegnati. Come vedere le partite in tv : lunedì 9 luglio si disputeranno gli ottavi di finale maschili e femminili a Wimbledon 2018. Dopo la domenica di riposo, il quarto turno si giocherà interamente in un giorno: la seconda settimana Come da tradizione inizierà con il botto. Sul centrale ci saranno Roger Federer (contro Mannarino) e Rafael Nadal (contro Vesely) ma anche Serena Williams contro Rodina. L’Italia si aggrappa a Camila Giorgi che contro Makarova vuole regalarsi un ...

Wimbledon 2018 - i risultati del tabellone maschile (7 luglio) : Nadal e Djokovic agli ottavi di finale - Zverev - Kyrgios e Fognini deludono : Va in archivio la prima settimana del tabellone maschile di Wimbledon 2018 e, tra conferme e sorprese, è giunto il momento di fare il punto della situazione. Nadal NUMERO UNO – C’era attesa per la prestazione sul Centrale di Rafael Nadal. Il numero 1 del mondo non ha deluso le attese ed ha annientato il giovane e promettente australiano Alex De Minaur con un secco 6-1 6-2 6-4. Troppo continuo il tennis dello spagnolo al cospetto di ...

Wimbledon 2018 : Fognini si ferma al 3° turno - Vesely agli ottavi

Wimbledon 2018 - i risultati del tabellone femminile (7 luglio) : Simona Halep ko contro Hsieh - Kerber piega Osaka e vola agli ottavi : Si è chiusa la prima settimana del tabellone femminile di Wimbledon 2018 e le sorprese non sono mancate neanche oggi. L’eliminazione eccellente odierna è quella della n.1 del mondo, vincitrice del Roland Garros 2018, Simona Halep, eliminata dalla n.48 del ranking , la giocatrice di Cina Taipei Hsieh, con il punteggio di 3-6 6-4 7-5. La rumena deve così lasciare Londra prima del tempo, piegata dal tennis vario della sua avversaria, esaltato ...

Diretta Wimbledon 2018 / Streaming video e tv Fognini Vesely (risultato finale 1-3) : Fabio eliminato! : Diretta Wimbledon 2018, info Streaming video e tv: in campo oggi nel terzo turno Fabio Fognini, che affronta il ceco Jiri Vesely. Orario e programma (7 luglio)(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 18:46:00 GMT)

Wimbledon 2018 : sconfitta amara per Fabio Fognini. L’azzurro piegato in quattro set da Vesely : Un brutto Fabio Fognini quello che quest’oggi si è esibito nel terzo turno del torneo di Wimbledon. L’azzurro è stato sconfitto dal ceco Jiri Vesely (n.93 del mondo) con il punteggio di 7-6 3-6 6-3 6-2 in 2 ore e 56 minuti di gioco. Una prestazione incolore per Fabio, costellata da tanti errori (37 non forzati) e diverse chance sprecate nel corso del confronto, per una gestione mentale dell’incontro decisamente rivedibile. Il ...

Wimbledon 2018 : Nadal agli ottavi - Rafa resta numero 1 del mondo : Rafa Nadal si qualifica per gli ottavi di Wimbledon , confermandosi anche numero 1 del ranking mondiale. Lo spagnolo si è sbarazzato al terzo turno del Next Gen australiano Alex De Minaur, numero 80 ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : risultati 7 luglio. Fabio Fognini sfida Vesely per volare agli ottavi di finale - attesa per Nadal : OASport vi offre la DIRETTA LIVE della sesta giornata di incontri a Wimbledon: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 12.30. Buon divertimento! IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : risultati 7 luglio. Fabio Fognini sfida Vesel per volare agli ottavi di finale - attesa per Nadal : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di Wimbledon. Un day-6 che vedrà nuovamente protagonista Rafael Nadal. Lo spagnolo aprirà il programma sul Centrale e affronterà il giovane australiano Alex De Minaur in un match che può nascondere qualche insidia per il numero uno del mondo. In casa Italia è il giorno di Fabio Fognini, che cerca la qualificazione agli ottavi di finale, affrontando il ceco Jiri Vesely. Il cammino ...

