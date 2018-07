Dieta dell’anguria | sgonfi la pancia e dimagrisci fino a 5 chili

dilei

: Anguria: ecco le proprietà del frutto più dissetante e light dell’estate - Alexandra0306 : Anguria: ecco le proprietà del frutto più dissetante e light dell’estate - Erica11804041 : Anguria: ecco le proprietà del frutto più dissetante e light dell’estate - ed_Riza : L’anguria ha un basso potere calorico, sazia ed è ricca di acqua che drena i tessuti, li idrata e ripulisce il corp… -

(Di domenica 8 luglio 2018) Fresca, gustosa e con un alto potere snellente: l’anguria è il frutto ideale perare lae dimagrire sino a 5 kg. L’anguria è senza dubbio uno degli alimenti più amati dell’estate, perfetta per chi ha voglia di rimettersi in forma. Questo cibo infatti è ricco d’acqua e sali minerali, ha pochissime calorie (circa 15 ogni 100 grammi) e un alto potere saziante. La sua polpa zuccherina, che la rende perfetta per una merenda o per un dopo cena goloso, contiene vitamina A, C e B, ma anche carotenoidi, che migliorano l’abbronzatura e proteggono la pelle. L’anguria è un vero e proprio super alimento, l’ideale per la bellezza perché contrasta l’azione dei radicali liberi, favorisce la produzione di melanina e rallenta l’invecchiamento dell’epidermide. Questo frutto gustoso è ricco di licopene, una molecola antitumorale, che ...