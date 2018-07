Cristiano Ronaldo-Juventus | il club bianconero dà un annuncio importantissimo! VIDEO

Torino - Cairo annuncia i colpi in arrivo! E su Cristiano Ronaldo… : Urbano Cairo ha parlato del possibile arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, ma anche del mercato del Torino che si accenderà nelle prossime ore “Il campionato, se arrivasse Cristiano Ronaldo, certamente diventerebbe più interessante, ma io adesso mi occupo della campagna acquisti del Torino, che è più importante”. Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a Radio Deejay anche del possibile approdo in terra piemontese ...

Calciomercato - Cristiano Ronaldo alla Juve : altro indizio dal profilo Weibo dei bianconeri? IL VIDEO : Prima il sito di intimo di Cristiano Ronaldo. Poi Weibo, il social network più diffuso in Cina. Numeri altissimi quelli che la piattaforma registra ogni giorno, soltanto leggermente inferiori a quelli ...

Mondiali Russia 2018 - il calciatore più veloce è Cristiano Ronaldo : Cristiano Ronaldo è al centro delle trattative di calciomercato, in particolar modo sempre più vicino il trasferimento del portoghese alla Juventus. CR7 ha ribadito la sua forma fisica eccellente ai Mondiali di calcio in Russia: finora è lui il calciatore più veloce del torneo. Come riporta MeteoWeb finora detiene il “titolo” nonostante nel campionato mondiale siano impegnati giovani promettenti, come il 19enne francese Kylian Mbappé. In ...

Juventus-Cristiano Ronaldo : ulteriori aggiornamenti sulla trattativa : L'intesa con il calciatore è stata già trovata su un quadriennale da 120 milioni di euro complessivi, ma manca ancora quella con il Real che, secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Ultime notizie live - Mendes in pressing : video in Asia “anticipa” l'annuncio? : Cristiano Ronaldo alla Juventus: Ultime notizie live. L'agente Jorge Mendes in pressing sul presidente del Real Madrid, Florentino Perez. Intanto un video in Asia “anticipa” l'annuncio?(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 19:45:00 GMT)

Cristiano Ronaldo alla Juve - i bianconeri ricordano tutti i numeri 7 : il VIDEO poi s’interrompe… : Indizi su indizi, Cristiano Ronaldo è sempre più vicino alla Juventus. Si sta per definire il colpo di calciomercato del secolo, la trattativa può essere definita nella fase finale. E nelle ultime ore è arrivato un nuovo indizio che ha scatenato la reazione da parte dei fan. Weibo, il principale social network cinese, attraverso un brevissimo VIDEO ha ricordo i numeri 7 della Juventus, Pessotto, Di Livio, Salihamidzic, Pepe, Zaza e ...

Mondiali di calcio 2018 : Cristiano Ronaldo è il calciatore più veloce finora : In barba a chi lo dà già per “vecchio” nell’ambito del suo possibile trasferimento alla Juventus, Cristiano Ronaldo si conferma un super campione. L’attaccante portoghese, infatti, ha ribadito la sua forma fisica eccellente ai Mondiali di calcio in Russia: finora è lui il calciatore più veloce del torneo. Avrà anche 33 anni, ma ha dimostrato ancora una volta che non ha perso la sua corsa fulminea con il passare del tempo. finora detiene il ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - lo sfottò è clamoroso : il VIDEO che ha fatto il giro del web : Negli ultimi giorni non si parla d’altro, il trasferimento alla Juventus del calciatore più forte al mondo, Cristiano Ronaldo, l’operazione di mercato del secolo. La trattativa può essere considerata in stato avanzato e dovrebbe essere chiusa entro le prossime ore. Ma non mancano i clamorosi sfottò. L’ultimo a spopolare sul web è un incredibile anagramma del nome del campione portoghese. Sulle note di una famosa canzone, una ...

Cristiano Ronaldo ALLA JUVENTUS : ULTIME NOTIZIE/ CR7 - è stallo alla messicana con Florentino Perez... : CRISTIANO RONALDO alla JUVENTUS, ULTIME NOTIZIE sulla trattativa del secolo: CR7 “scalpita” per lasciare il Real Madrid. E infatti ha l'elicottero pronto per arrivare a Torino(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 18:25:00 GMT)

Cristiano Ronaldo - “capolavoro scientifico” dei tifosi : un insolito anagramma spopola sul web [VIDEO] : L’Italia del calcio è in fibrillazione per il possibile approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, da molti definito l’affare del secolo. I giornali sportivi pubblicano costantemente aggiornamenti e indagano su ogni possibile evoluzione della trattativa che porterebbe uno dei più grandi talenti del calcio mondiale a giocare in Italia. I tifosi juventini non stanno più nella pelle, mentre gli altri, vuoi per invidia, per esorcizzare lo spettro ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - a Linate aspettano il portoghese ma arriva… : Juventus-Cristiano Ronaldo – Sono ore sempre più calde sul trasferimento di Cristiano Ronaldo dalla Juventus al Real Madrid, ecco la ricostruzione delle ultime ore, importanti aggiornamenti nella notte. Nel frattempo i tifosi bianconeri sono sempre più ‘pazzi’, incredibile episodio nelle ultime ore. Venerdì una voce scatena i bianconeri, allerta all’aeroporto di Milano Linate per l’arrivo di un calciatore ...