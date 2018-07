Roma Richiedenti asilo | proseguono i percorsi di inclusione sociale

Un laboratorio di solidarietà : a Roma il corso per operatore farmaceutico rivolto a migranti e richiedenti asilo : Un laboratorio di solidarietà: a Roma il corso per operatore farmaceutico rivolto a migranti e richiedenti asilo. Al via il quinto appuntamento. Lamine, proveniente dal Gambia, è entrato a far parte dello staff. Un’idea innovativa e qualificante. Ma soprattutto un’occasione per guardare al futuro. A Roma è al via il quinto appuntamento del corso per operatore farmaceutico (dal titolo “corso di operatore tecnico di laboratorio galenico ...