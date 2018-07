Palagiustizia Bari | smantellata tendopoli

Bari - dopo un mese smantellata la tendopoli del Palagiustizia : Bari, dopo un mese smantellata la tendopoli del Palagiustizia Bari, dopo un mese smantellata la tendopoli del Palagiustizia Continua a leggere L'articolo Bari, dopo un mese smantellata la tendopoli del Palagiustizia proviene da NewsGo.

Maltempo - disagi a Bari : una tenda del Palagiustizia cede sotto il peso della pioggia : Strade ed edifici privati allagati, vetture bloccate dal muro d'acqua e incidenti che hanno mandato in tilt in traffico. La città di Bari si sveglia nuovamente con il Maltempo, che dall'alba del 26 ...

Palagiustizia di Bari - gli avvocati in sciopero contro il ministro Bonafede 'Falsità sul decreto' : 'Il ministro ha detto delle cose false quando ha dichiarato che la decisione del decreto legge è stata condivisa dall'avvocatura, non è vero'. Lo ha detto il presidente della Camera penale di Bari, ...

Palagiustizia di Bari - primo giorno senza udienze penali : al via il superlavoro per le 80mila notifiche : Per protestare contro la situazione di emergenza della giustizia barese, gli avvocati penalisti hanno indetto tre giornate di astensione in tutta Italia. Martedì 26 a Bari una manifestazione nazionale

Palagiustizia Bari - ministro Bonafede : 'Stop processi fino al 30 settembre' : "Abbiamo emanato un decreto d'urgenza che sospende tutti i processi e i termini processuali, inclusi quelli di prescrizione, da qui fino al 30 settembre: al Palagiustizia di Bari non avranno bisogno ...

Palagiustizia Bari : decreto in Cdm : ANSA, - ROMA, 21 GIU - Sarà portato questa sera in Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, il decreto legge per dare una risposta alla grave situazione determinatasi a Bari, dove per l'...

Palagiustizia inagibile a Bari - il governo pronto al decreto 'Alcuni uffici presto in altra sede' : Non bastavano zanzare, gatti, terriccio sotto i piedi e temperature tropicali registrate sotto le tende a mortificare la giustizia barese, costretta da 18 giorni in una tendopoli. Il nubifragio di ...

Maltempo Puglia : danni e disagi a Bari - allagati sottopassi e il Palagiustizia : Forte temporale questa mattina ha colpito Bari: le intense precipitazioni hanno provocato allagamenti in diversi punti della città. Il sottopasso di Santa Fara si è riempito d’acqua così come diversi locali al San Paolo, e diversi automobilisti sono stati soccorsi. Numerose le richieste di intervento ai vigili del fuoco. A causa dello sversamento in mare di acqua fognaria dalla condotta Matteotti è stato disposto il divieto ai bagni a Pane ...

Bari - piove dentro la sala per le intercettazioni e nell’archivio del Palagiustizia. Inagibile anche la tendopoli : È completamente allagata a causa di un temporale che si sta abbattendo da qualche ora sulla città, la tendopoli allestita nel parcheggio sterrato del palagiustizia di via Nazariantz a Bari, dichiarato Inagibile perché a rischio crollo. Nelle tre tende della protezione civile si celebrano da 18 giorni le udienze penali di rinvio. L’area della tendopoli è da questa mattina del tutto impraticabile e l’attività di udienza si svolge ...

Bari - forte temporale sulla città : allagata la tendopoli davanti al Palagiustizia. Bagnati fascicoli e pc per intercettazioni : Non solo il caldo e le zanzare, ora anche i disagi causati dalla pioggia. La tendopoli allestita nel parcheggio del Palagiustizia di via Nazariantz a Bari, dichiarato inagibile perché a rischio crollo, è stata completamente allagata da un temporale che si è abbattuto venerdì mattina sulla città. Una conseguenza prevedibile, dato che le tre tende montate nel piazzale di fronte alla struttura che ospitava gli uffici di pubblici ministeri e giudici ...

