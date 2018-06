Parma | Faggiano allo scoperto | i tanti affari con l’Inter ed il nuovo portiere

Parma - Faggiano scatenato : il prossimo rinforzo potrebbe arrivare da Russia 2018 : Parma attento alle vicende mondiali, il club del ds Faggiano si appresta ad andare all’assalto di un calciatore messosi in luce a Russia 2018 Il Mondiale si sa, è una grande occasione per i calciatori per mettersi in mostra in chiave calciomercato. Uno di questi “ex” sconosciuti venuti alla ribalta a Russia 2018, è finito nel mirino del Parma. Si tratta dell’esterno offensivo dell’Egitto Mahmoud Ibrahim Hassan, noto ...

Parma - il mercato continua! Faggiano fa il punto sulle trattative : Di Marco - Quagliarella - Viviano e Stualac - la situazione : Parma diviso tra calciomercato e vicenda sms, il ds Facciano però per il momento si dedica al rafforzamento della rosa Il Parma sta vivendo un momento molto complicato. Dopo la promozione in Serie A, la Procura Federale sta indagando in merito ad alcuni sms sospetti che vedono coinvolto il tesserato ducale Calaiò. Il ds Faggiano però, sta continuando a lavorare sul mercato per rafforzare la squadra ed oggi, interpellato da Skysport, ha parlato ...

Parma - Faggiano a 360° : “Viviano - Silvestre e Quagliarella - vi dico tutto” : Parma alla ricerca di rinforzi dopo la promozione in Serie A della scorsa stagione, il ds Faggiano si muove sul mercato Il Parma va alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione dopo la splendida promozione ottenuta l’anno scorso dalla serie B. Per competere ad alto livello, il ds Faggiano sa bene di dover operare sul mercato per rafforzare la rosa da mettere a disposizione di mister D’Aversa. Uno degli obiettivi nel ...

Parma scatenato - Faggiano punta al colpo grosso : gli emiliani spingono per un bomber : Il Parma spinge con la Sampdoria per avere non solo Viviano e Silvestre, ma anche Fabio Quagliarella Parma scatenato sul mercato, il direttore sportivo Faggiano lavora con convinzione per rinforzare la rosa a disposizione di D’Aversa. Contatti continui con la Sampdoria non solo per Viviano e Silvestre, affari vicini alla conclusione, ma anche per Fabio Quagliarella, profilo che piace eccome alla società emiliana. LaPresse/Tano Pecoraro I ...

Parma - obiettivo difesa : tutti i nomi sul taccuino di Faggiano : Faggiano attivissimo sul mercato, con l’intento di rafforzare la difesa del Parma in vista del campionato di Serie A Il Parma è approdato in Serie A al termine di una bella cavalcata nel campionato cadetto, adesso però, deve per forza di cose rafforzare la squadra per affrontare al meglio il torneo. In primis, andrà messa una pezza in difesa, reparto orfano di Lucarelli che va senz’altro rifondato. In primis potrebbe arrivare ben ...

Il Parma prepara la “regia” da Serie A : il primo colpo in canna per Faggiano : Parma alle prese con le prime trattative per rafforzare la rosa da mettere a disposizione di D’Aversa per la prossima stagione in Serie A Il Parma si appresta a vivere un calciomercato estivo molto concitato. La squadra va di certo rafforzata in vista della prossima Serie A e vi saranno anche cessioni importanti. La prima mossa potrebbe però essere un innesto a centrocampo, con il ds Faggiano che ha messo gli occhi sul centrocampista del ...

Parma sogna Balotelli : Raiola in città per incontrare Faggiano e quel messaggio social di Mario… : Mario Balotelli accostato al Parma dopo l’arrivo di Mino Raiola nella città emiliana per un colloquio con il ds del club Faggiano Mario Balotelli è uno degli svincolati di lusso di questa estate di calciomercato. Il calciatore italiano, ha dichiarato a più riprese di voler tornare in Serie A, anche per riconquistare la Nazionale con frequenza, sopratutto dopo l’arrivo di Mancini sulla panchina azzurra. Nelle ultime ore è spuntata una ...