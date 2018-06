Un treno è deragliato in Austria | ci sono una trentina di feriti

treno deragliato a Parigi/ Maltempo - sette persone ferite e 500 km di fila in tangenziale : Treno deragliato a Parigi , Maltempo : sette persone ferite tra cui una donna incinta e 500 chilometri di fila in tangenziale . Nei giorni scorsi quattro persone hanno perso la vita.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 13:06:00 GMT)

Torino - treno deragliato dopo urto con tir : autista del camion indagato per disastro ferroviario : È indagato per disastro ferroviario Darius Zujis, l' autista lituano di 39 anni alla guida del tir travolto da un treno , la scorsa notte a Caluso, nel Torinese, sui binari della linea...

Torino - treno deragliato dopo urto con tir : autista del camion indagato per disastro ferroviario : È indagato per disastro ferroviario Darius Zujis, l' autista lituano di 39 anni alla guida del tir travolto da un treno , la scorsa notte a Caluso, nel Torinese, sui binari della linea Torino -Ivrea. L'...

treno deragliato - sindaca di Caluso : “Bilancio grave. lavoriamo per deviare il traffico” : La sindaca di Caluso , Maria Rosa Cena, dopo il grave incidente sulla linea ferroviaria Torino-Ivrea rilascia dichiarazioni sulle conseguenze dello scontro fra un Treno regionale e un tir che aveva sfondato le barriere di un passaggio a livello ed era fermo sui binari L'articolo Treno deragliato , sindaca di Caluso : “Bilancio grave. lavoriamo per deviare il traffico” proviene da Il Fatto Quotidiano.

treno deragliato Caluso/ Video ultime notizie incidente ferroviario Chivasso : contro Tir a passaggio a livello : incidente ferroviario sulla Torino-Ivrea. Treno contro tir, schianto su una casa: un morto accertato, l'impatto avvenuto in prossimità di un passaggio a livello (Pubblicato il Thu, 24 May 2018 01:20:00 GMT)

Maltempo - treno deragliato a Bonorva : lavori completati : Da domani la circolazione sulla linea ferroviaria Macomer-Ozieri/Chilivani riprenderà regolarmente. Il traffico era stato sospeso in seguito all’incidente di lunedì scorso, quando nel tratto tra Bonorva e Torralba, un treno regionale era uscito dai binari a causa dell’erosione della massicciata, dovuta alle abbondanti piogge che hanno interessato l’intera zona. Per consentire la riapertura della linea, Rete Ferroviaria Italiana ...

treno deragliato - pure chi non era a bordo chiede i danni : Per il deragliamento del Treno a Pioltello, ora chiedono un risarcimento anche pendolari che quella mattina non viaggiavano sul Treno che è uscito dai binari.In procura piovono richieste di risarcimento danni e non tutte sono legittime. È una sorta di sciacallaggio, in cui tanti approfittano della tragedia di fine gennaio quando, il 25 del primo mese del 2018, il Treno Cremona-Milano è deragliato sui binari, causando tre morti e decine di ...